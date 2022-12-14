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الصحة العالمية: نأمل في ألا يستمر "كوفيد-19" كوباء في العام المقبل

الصحة

الصحة العالمية: نأمل في ألا يستمر
Sputnik
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أعرب رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن أمل المنظمة في أن يفقد "كوفيد -19"، وضعه كوباء عالمي العام المقبل، حتى لو لم يختف الفيروس.

وقال في إفادة صحفية: "نأمل في وقت ما من العام المقبل أن نتمكن من القول إن كوفيد-19 لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية".

وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية إلى أنه قبل عام، تم تحديد سلالة "أوميكرون"، وبدأت في اكتساب زخم كبير في العالم.

وأضاف: "في ذلك الوقت، كان كوفيد-19 يقتل 50 ألف شخص كل أسبوع.. في الأسبوع الماضي، توفي أقل من 10 آلاف شخص بسبب المرض.. لا يزال هذا العدد كبيرا للغاية، وما زال أمام جميع البلدان الكثير لتفعله لإنقاذ الأرواح، لكننا قطعنا شوطا طويلا".

المصدر: نوفوستي

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