خبير يشرح كيفية تخفيف الانزعاج من أصوات الرنين وطنين الأذن الوهمية!

قد يشكو بعض الأشخاص من صوت وهمي غريب وثابت في إحدى أو كلتا الأذنين، وغالبا ما تكون الضوضاء عالية ومشتتة ومخيفة - ولا تختفي.

ويختلف نوع الصوت من مريض لآخر: أزيز أو نفخ أو هسهسة أو رنين أو زئير أو هدير أو صرير أو مزيج منها جميعاً. ولكن مهما كان الصوت، فإن الحالة تسمى طنين الأذن. والشيء المشترك بين مرضى طنين الأذن هو أن الصوت ليس صوتا خارجيا. بدلا من ذلك، فإن الضوضاء تبدو حرفيا داخل رؤوسهم.

وشهد برادلي كيسر، أستاذ طب الأذن وطب الأعصاب، جامعة فيرجينيا، ما يقرب من 2500 مريض طنين خلال مسيرته المهنية التي استمرت 20 عاما. وقد يبدو هذا كثيرا، لكن لا ينبغي أن يكون مفاجئا - ما يصل إلى 15% من سكان الولايات المتحدة يعانون من طنين الأذن.

وما يقرب من 20 مليونا من هؤلاء يعانون من طنين الأذن المزمن المرهق، ويعاني 2 مليون آخرون من طنين الأذن الشديد والمنهك. ويبدو أن هذه الحالة تصيب الأشخاص الذين هم في منتصف العمر أكثر من غيرهم، لكن كيسر رأى مرضى أصغر سنا وحتى مراهقين يعانون من طنين الأذن.

ما الذي يسبب الضجيج؟

يقول بعض الباحثين إن طنين الأذن يتولد في الأذن. ويفترض آخرون أنه يحدث في الدماغ. لكن لا شيء مؤكداً. وفي الوقت الحالي، لا يوجد علاج.

لسوء الحظ، كما قال العديد من المرضى على مر السنين، أن الكثير من الأطباء يرفضون علاج طنين الأذن. ويقولون إنه لا يمكن فعل الكثير أو لا شيء، ويطلبون من المرضى أن يتعايشوا معه. صحيح أن طنين الأذن ليس له علاج. ولكن من الصحيح أيضا أن المتخصصين في السمع لديهم العديد من الاستراتيجيات لمساعدة المرضى على التأقلم. وبالنسبة لمعظم الناس، يمكن فعل الكثير لتقليل الانزعاج لديهم منه.

ولا يزال الكثير حول هذه الحالة لغزا، لكن الأطباء والباحثين يعرفون أن الضوضاء العالية يمكن أن تؤدي إلى الطنين. وغالبا ما تكون من الأسلحة النارية، والأدوات الكهربائية، والآلات الثقيلة، ومسح التصوير بالرنين المغناطيسي، والموسيقى الصاخبة حتى من حفل موسيقى الروك. ويمكن أن يؤدي التعرض لضوضاء عالية - ما يسميه الأطباء الصدمة الصوتية - إلى بدء طنين الأذن، على الرغم من أنه يكون مؤقتا في معظم هذه الحالات.

وهذا هو السبب في أن العديد من الأفراد في الجيش يعانون من طنين الأذن، ربما بعد التعرض لصوت إطلاق نار عال أو ضوضاء من المركبات والطائرات. وفي الواقع، يتلقى أكثر من 2.5 مليون من المحاربين القدامى مزايا إعاقة مردها إلة طنين الأذن.

وتشمل العوامل الأخرى التي يمكن أن تسبب أو تساهم في الإصابة بطنين الأذن التهابات الجيوب الأنفية والحمى والإنفلونزا والتوتر العاطفي والكافيين والنيكوتين والكحول وبعض الأدوية، مثل الأسبرين والإيبوبروفين والعقاقير المضادة للالتهابات الأخرى غير الستيرويدية. وعندما يتوقف الناس عن شرب هذه المشروبات أو تناول هذه الأدوية، فإن الطنين عادة ما يزول من تلقاء نفسه أو، على الأقل، ينخفض شدةً.

ويجب أن يخضع الأشخاص الذين يعانون من طنين الأذن لفحص الأذن لاستبعاد الأسباب البسيطة مثل تراكم شمع الأذن أو العدوى أو وجود ثقب في طبلة الأذن. ويجب أن يخضعوا أيضا لاختبار سمعي شامل لتقييم طنين الأذن لديهم.

وبحلول الوقت الذي يزورون فيه الطبيب، يكون العديد من المرضى قد وقعوا بالفعل في دائرة من التوتر: فيزيد الطنين من التوتر، ثم يزيد الضغط والتوتر من الطنين، ما يزيد مجددا من التوتر، وما إلى ذلك.

لهذا السبب من الأهمية بمكان أن يطمئن الطبيب إلى أن الطنين ليس خطيرا أو لا يهدد الحياة، ولا يعد علامة أو عرضا لشيء أكثر خطورة.

وغالبا ما تكون هذه الطمأنة البسيطة كافية لمعظم الناس للتعامل مع طنينهم بنجاح. الهدف هو نقل المرضى إلى مكان لا تشتت فيه هذه الحالة انتباههم أثناء ذهابهم إلى يوم جديد من حياتهم، أو لإ تبقيهم مستيقظين في الليل.

ويحتوي "يوتيوب" على العديد من مقاطع الفيديو المولدة للصوت والتي يمكن أن تساعد في إلغاء الصوت غير المريح، وبعضها يحتوي على شاشات سوداء تعمل طوال الليل.

وتتوافر تطبيقات الهواتف الذكية المجانية؛ وبالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن تكون مكيفات الهواء والمراوح وآلات الصوت والتلفزيون والراديو فعالة في إخفاء طنين الأذن.

وهناك أيضا أجهزة منتجة للصوت يمكن وضعها في الأذن للمساعدة في مواجهة طنين الأذن..

وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضعف السمع، قد تخفي المعينات السمعية العادية طنين الأذن عن طريق إحداث ضوضاء في الخلفية بينما تساعد المرضى في نفس الوقت على السمع.

وتعمل بعض أنواع مضادات الاكتئاب والأدوية المضادة للقلق. وهناك نهج آخر هو العلاج السلوكي المعرفي - أي العلاج بالكلام. ويساعد هذا بشكل خاص أولئك الذين يعانون من حالات أخرى مثل الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة وتاريخ من الارتجاج أو إصابات الدماغ الأخرى. ومن خلال الحد من هذا الضغط الأساسي، يمكن للناس أن يتعلموا التعايش معه بدلا من محاربته.

وبالنسبة لبعض المرضى، يعمل علاج إعادة التدريب على الطنين. فهو يجمع بين العلاج السلوكي المعرفي وجهاز مبرمج لإلغاء الضوضاء يقوم بتشغيل الموسيقى الممتعة - مع نغمة طنين المريض المضمنة في الموسيقى. والنظرية هي أنه نظرا لأن المريض يربط طنين الأذن بالموسيقى الممتعة، فإن طنين الأذن لم يعد يسبب القلق أو التوتر.

وتظهر الأبحاث أن 80% من المرضى يحصلون على الأقل على بعض الفوائد من العلاج.

لكن كن حذرا بشأن المكملات العديدة الموجودة في السوق والتي تدعي أنها تعالج أو تقلل من طنين الأذن. لم تظهر أي دراسة علمية على الإطلاق أن هذه المكملات تعالج هذه الحالة.

أنواع أخرى من طنين الأذن

يجب على الأشخاص الذين يسمعون نبضهم في إحدى الأذنين أو كلتيهما - وهذا ما يسمى الطنين النابض أو الطنين المتزامن النبضي - أن يلتمسوا العناية الطبية. قد يكون سبب طنين الأذن النابض، الذي غالبا ما يوصف بأنه صوت صفير يتزامن مع النبض، بسبب خلل في أحد الأوعية الدموية القريبة من الأذن. وفي كثير من الأحيان، يمكن علاج هذه التشوهات ويمكن تقليل الطنين النابض أو حتى القضاء عليه.

وبالمثل، فإن أولئك الذين يشكون من طنين من نوع النقر أو الضرب يجب أن يكون لديهم أيضا تقييم أكثر شمولا، إلى جانب أولئك الذين استيقظوا من الضوضاء؛ يمكن أن يكون علامة على شكل نادر من طنين الأذن.

وهناك بعض الأخبار الجيدة الإضافية هنا. بالنسبة للعديد من مرضى طنين الأذن، يمكن لمرور الوقت أن يحدث فرقا كبيرا. وقد يستغرق الأمر عدة أشهر، أو حتى بضع سنوات، ولكن في مرحلة ما، غالبا ما تحل الحالة نفسها إلى حد كبير - ويتضاءل تأثيرها بشكل كبير.

المصدر: ساينس ألرت