مواد غذائية تفيد ميكروبيوم الأمعاء

كشف علماء من جامعة بنسلفانيا الأمريكية قائمة بالمواد الغذائية والمنتجات المفيدة لميكروبيوم الأمعاء.

إقرأ المزيد





وتشير مجلة Clinical Nutrition и The Journal of Nutrition، إلى أن الباحثين درسوا تأثير تناول 28 غراما من الفول السوداني في مستعمرة بكتيريا بجسم الإنسان، مسؤولة عن عمليات التمثيل الغذائي في الكبد والاستجابة المناعية. وطلب الباحثون من أفراد المجموعة الضابطة تناول وجبة خفيفة من البسكويت والجبن بدلا من الفول السوداني. استمرت هذه التجارب مدة ستة أسابيع. واتضح للباحثين، أن الأشخاص الذين تناولوا الفول السوداني كانت لديهم كمية كبيرة من بكتيريا Ruminococcaceae المفيدة.

وبالإضافة إلى ذلك درس الباحثون تأثير خليط من الأعشاب والتوابل مثل القرفة والزنجبيل والكمون والكركم وإكليل الجبل والريحان والزعتر في جسم المشتركين في الدراسة، المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقد قسم الباحثون المتطوعين إلى ثلاث مجموعات. فأعطوا لأفراد المجموعة الأولى حوالي 1\8 (ثمن) ملعقة شاي من الخليط، والمجموعة الثانية أكثر بقليل من 3\4 (ثلاثة أرباع) الملعقة، وأفراد المجموعة الثالثة 1.5 ملعقة في اليوم. وقد أظهرت النتائج بعد مضي أربعة أسابيع، زيادة كبيرة في تنوع بكتيريا الأمعاء بما فيها Ruminococcaceae وخاصة لدى أفراد المجموعتين الثانية والثالية، الذين تناولوا جرعات متوسطة وكبيرة من الأعشاب والتوابل.

المصدر: لينتا. رو