مواد غذائية مفيدة لصحة الأمعاء

الأمعاء السليمة، أساس المناعة القوية والمزاج الجيد والبشرة الصحية. والالتهابات واضطراب التمعج والبوليبات والديدان الطفيلية و غير ذلك تمنعها من القيام بوظيفتها بصورة طبيعية.





ووجود أي مشكلة في الأمعاء، يسبب خللا في امتصاص المواد المغذية، ما ينتج عنه نقص الفيتامينات والعناصر المعدنية في الجسم. بالإضافة إلى هذا، نبيت الأمعاء (ميكروبيوم الأمعاء) مسؤول عن تركيب بعض الفيتامينات مثل مجموعة В، وإنتاج هرمون السيروتونين. لذلك من الضروري حماية الأمعاء والحفاظ على صحتها بمساعدة المواد الغذائية.

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ومن بين هذه المواد:

الخضروات الورقية- تعتبر الخضروات الورقية من العناصر الغذائية المهمة لصحة الأمعاء. وتشمل الخضروات الورقية الملفوف والسبانخ والكرفس والبقدونس والشبت والجرجير والسلق وغيرها. لكونها مكملات بيولوجية طبيعية.

المكملات البيولوجية - هي غذاء مهم لميكروبيوم الأمعاء، حيث بفضله نحصل على مناعة قوية، ومزاج جيد وطاقة. كما تحتوي الخضروات الورقية على نسبة عالية من فيتامين С والكلوروفيل- مضادات الأكسدة القوية ومواد مغذية مختلفة.

وتساهم الألياف الغذائية الخشنة في تنشيط عمل الأمعاء وتخليص الجسم من الكوليسترول الزائد.

البقول والحبوب- أنواع الأرز- البني والبري والحنطة السوداء وكينوا والدخن وغيرها، والفاصوليا والحمص والعدس وبذور الكتان والشيا والسمسم، تزود الجسم بالعناصر المعدنية والأحماض الأمينية والفيتامينات. وكلما زادت نسبة المواد الغذائية المحتوية على الألياف الغذائية القابلة للذوبان والألياف الغذائية الخشنة، كانت صحة الأمعاء أفضل.

الماء- الماء مهم جدا لعمل الأمعاء بصورة طبيعية. ولكن يجب التحكم بكميته عند تناول أطعمة دهنية وغنية بالألياف الغذائية. ومن الضروري أن تمتص الألياف الخشنة الماء، لتنتفخ وتنزلق بعدها بسهولة على جدران الأمعاء، وتنظفها من بقايا عملية التمثيل الغذائي.

ومن خصائص الماء المهمة، هي إعطاء مرونة لأنسجة الجسم، فالماء يشكل حوالي 80% من جسم الإنسان. أي أن الأنسجة تجف من دون ماء وتصبح قاسية. لذلك فإن وجود كمية كافية من الماء يجعل جدران الأمعاء تتمدد وتتقلص بسهولة.

ولكن يجب أن نفهم، أن الشاي والقهوة والعصائر والمياه الغازية، لا توفر للجسم كمية الماء اللازمة، بل على العكس تسبب جفافه. أي أن الماء الصافي فقط يمتاز بهذه الخصائص المفيدة.

الأطعمة المخمّرة- تنسب إلى هذه الأطعمة، الألبان الحامضية بأنواعها والملفوف المخمر وخل التفاح والخيار المخمر وغيرها، لأنها تحتوي على مكملات غذائية بيولوجية وبكتيريا تحافظ على التوازن الصحي للأمعاء، وتمنع تكاثر البكتيريا المرضية.

المصدر: نوفوستي