حقن إنسان بفيروس قاتل للسرطان

إذا اجتاز هذا الدواء جميع الاختبارات بنجاح، فسيحصل الناس على أمل في علاج السرطان.



حقن علماء أمريكيون لأول مرة شخصا متطوعا بفيروس قاتل للسرطان هو CF33-hNIS (Vaxinia)، المعدل وراثيا، والذي يستخدم في تدمير الخلايا بصورة انتقائية، دون المساس بالخلايا السليمة.

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وكان هذا الدواء الذي ابتكره خبراء من مركز بحوث السرطان "مدينة الأمل" في لوس أنجلس بالتعاون مع خبراء الشركة الاسترالية Imugene للتكنولوجيا الحيوية، قد أختبر على الحيوانات، وهم يخططون لاختباره سريريا على البشر.

ويذكر أن حوالي 100 متطوع يشاركون في هذه الدراسة، وسوف يختبر هذا الدواء على المرضى الذين يعانون من حالات متقدمة من السرطان، لم يستجيبوا للعلاجات القياسية المستخدمة، حيث سيحقن كل مريض بجرعة صغيرة من الدواء في العضل أو الوريد.

ويقول دانينغ لي، كبير خبراء الأورام في "مدينة الأمل": أظهرت دراساتنا السابقة أن الفيروسات الحالة للأورام، يمكنها تحفيز منظومة المناعة لدقاومة السرطان وتدميره. ونحن نعتقد أن CF33-hNIS يمكنه تحسين نتائج علاج المرضى.

المصدر: kubnews.ru