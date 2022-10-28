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عقّار جديد يمكن أن يساعد على فقدان 10٪ من الوزن في شهور!

الصحة

عقّار جديد يمكن أن يساعد على فقدان 10٪ من الوزن في شهور!
Gettyimages.ru JGI/Jamie Grill
صورة تعبيرية
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زعم علماء أن حقنة دوائية يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن على خسارة ما يقرب من عُشر وزن أجسامهم في غضون بضعة أشهر فقط.

ويقول الباحثون إن الدواء يسيطر على نظام ضبط الشهية لدى المريض، ما يجعله يشعر بالشبع.

وتعتقد الشركة الألمانية Boehringer Ingelheim وZealand Pharma الدنماركية، أنه يمكن والحال كذلك إعطاؤه للعديد من المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن.

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ويجب أن يتخطى الدواء، المعروف باسم BI456906، المزيد من العقبات قبل الموافقة عليه.

ومع ذلك، يدعي من يقف وراءه أنه أكثر فعالية من الأدوية المرخصة حتى الآن والتي تعمل بطريقة مماثلة.

واختبر باحثون أمريكيون BI456906 على 400 مريض في الخمسينات من عمرهم. وكان وزن واحدهم 4,15 أرطال (97 كلغم) في المتوسط.

وبعد أربعة أشهر، خسر أولئك الذين أعطوا أعلى جرعة ما يقرب من 9% من وزن الجسم، أي ما يعادل 5 أرطال (8.6 كغم).

وللمقارنة، فقد المرضى الذين تناولوا Wegovy - وهو دواء آخر جديد لفقدان الوزن - 5.4%.

ويعمل BI456906 مثل Wegovy، ما يؤدي إلى إنتاج هرمون يشبه الجلوكاجون الببتيد -1، والذي يتم إطلاقه بشكل طبيعي بعد الوجبات ويساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم.

ومن المقرر تقديم الدراسة إلى جمعية السمنة في كاليفورنيا في نوفمبر.

المصدر: ديلي ميل

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