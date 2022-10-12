"فايزر": لم نكن متأكدين من قدرة لقاحنا على وقف الوباء قبل طرحه في السوق

اعترفت مسؤولة رفيعة في شركة "فايزر" الأمريكية للأدوية بأن الشركة لم تكن على علم ما إذا سيكون لقاح الشركة قادرا على وقف وباء فيروس كورونا، قبل طرحه في السوق.

وحضرت مديرة "فايزر" للأسواق الدولية المتطورة جانين سمال، يوم الاثنين، جلسة استماع للبرلمان الأوروبي.

وسألها النائب الهولندي روب روس: "هل تم اختبار قدرة لقاح "فايزر" المضاد لكوفيد على منع انتشار الفيروس، قبل ن دخل السوق؟"، مضيفا أنه يريد جوابا مباشرا نعم أم لا.

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وقالت سمال ردا عليه: "بشأن السؤال ما إذا كنا على علم بقدرته على وقف الانتشار قبل أن دخل السوق. لا".

وتابعت: "كنا مضطرين لنتحرك بسرعة العلم حتى نفهم ما يحدث في السوق، ومن هذا المنطلق كان علينا القيام بكل شيء مع المجازفة".

وأضافت أن المدير التنفيذي للشركة ألبرت بورلا "كان يشعر بأهمية ما كان يحدث في العالم، وبالنتيجة صرفنا ملياري دولار من أصول "فايزر" الخاصة بشكل فيه مجازفة، لنكون قادرين على إجراء الأبحاث وتطوير وصناعة اللقاح بشكل فيه مجازفة، ولنستطيع التأكد من أننا في موقف يجعلنا قادرين على المساعدة في مواجهة الوباء".

المصدر: news.com.au