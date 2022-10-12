فيتامينات مفيدة للعظام والمفاصل

أعلنت الدكتورة ناديجدا فيتيسوفا، أخصائية الغدد الصماء، أن الطعام لا يوفر للجسم دائما الكمية اللازمة من الفيتامينات والمعادن. لذلك يجب تناولها على شكل مكملات إضافية.



وتشير الأخصائية الروسية إلى أنه لكي تكون العظام والمفاصل قوية ومرنة، يجب أن يحصل الجسم على الكمية اللازمة من المواد المغذية. والمقصود هنا بصورة خاصة فيتامين D و فيتامين K2 المسؤولان عن عملية تنظيم بناء النسيج العظمي. والجرعة اليومية من فيتامين D يجب ألا تقل عن 500 وحدة دولية ( وفي حالات معينة 2000-5000 وحدة دولية) وفيتامين K2 ألا تقل عن 50 ملغم. كما يجب الانتباه إلى كمية الكالسيوم التي يحصل عليها الجسم مع الأطعمة التي يتناولها المرء، حيث يجب ألا تقل للبالغين عن 1000 ملغم وللمراهقين والنساء الحوامل عن 1500 ملغم.

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وتقول: "يحصل الجسم مع الطعام في المتوسط على 400 ملغم من الكالسيوم في اليوم. لذلك يجب تناول مكملات من الفيتامينات والمعادن لتكملة النقص. ويعتبر كوليكالسيفيرول (فيتامين D3 ) أحد أشكال فيتامين D الأكثر فعالية وأمانا وسهولة على الهضم. وكذلك ميناكينون-7 (فيتامين К2). والجمع بين الأثنين يساعد على توزيع الكالسيوم في الجسم بصورة متوازنة".

وتشير الخبيرة إلى ضرورة تناول الكولاجين المتحلل وحمض الهيالورونيك للحفاظ على صحة المفاصل. مذكرة بأن الجسم ينتج من الأحماض الأمينية التي يحصل عليها من الطعام أنواعا مختلفة من الكولاجين، ولكن مع التقدم بالعمر يقل إنتاجه لها.

وتضيف: ومن الضروري أيضا ممارسة نشاط بدني معتدل- التحرك وممارسة التمارين الرياضية وتحميل العضلات والجهاز العضلي الحركي لكي يستفيد الجسم بصورة كاملة من مواد البناء التي حصل عليها.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"