أسباب التهاب المثانة وطرق علاجه

كشف خبراء صحة المرأة العلامات الرئيسية التي تشير إلى التهاب المثانة، وكيفية التعامل مع هذا المرض المنتشر على نطاق واسع.

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ويشير الأطباء، إلى أن نصف النساء يعرفن أعراض التهاب المثانة- ألم وتقلصات عند التبول وتكرر التبول، وعدم القدرة على العيش حياة اعتيادية. وللأسف تتكرر هذه الحالة لدى 60 بالمئة من النساء، لأن معظمهن يعالجن أنفسهن ذاتيا.

وتقول الدكتورة يكاتيرينا جومانوفا، أخصائية أمراض النساء والتوليد، إن العلامات الرئيسية لالتهاب المثانة هي:-

الرغبة المستمرة بالتبول؛ الشعور بالحرقة؛ بول عكر؛ البول برائحة غريبة؛ دم في البول؛ ارتفاع درجة حرارة الجسم.

وتضيف، غالبا ما تكون البكتيريا وخاصة بكتيريا الإشريكة القولونيةـ سببا في التهاب المثانة. ويساعد وصول العدوى إلى المثانة: التهابات الجهاز التنفسي الحادة؛ تعرض الجسم للبرد؛ العلاقة الحميمة؛ عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية؛ ضعف منظومة المناعة؛ السمات الهيكلية.

ويجب أن يكون علاج التهاب المثانة متكاملا ويشمل تناول المضادات الحيوية، ومضادات التشنج ومسكنات الألم وكذلك أدوية مضادة للالتهابات وأدوية مدرة للبول. وبالطبع توجد حاليا أدوية لها جميع هذه الخصائص.

المصدر: فيستي. رو