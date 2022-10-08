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خبيرة تغذية تحذر من الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من السكر المستتر

الصحة

خبيرة تغذية تحذر من الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من السكر المستتر
Globallookpress Craig Lovell/
صورة تعبيرية
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حذرت يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية من الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من السكر المستتر.

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وتشير الخبيرة في حديث لصحيفة "فيتشيرنايا موسكفا" إلى أنه من ضمن هذه المواد العسل والفواكه الحلوة والثمار.

وتضيف، يحتوي الموز والكاكي والعنب، على نسبة عالية جدا من السكر. وأن العسل يحتوي على نسبة عالية من سكر الفركتوز، الذي لا يحفز إفراز الأنسولين، أي أنه مفيد لمن يعاني من النوع الأول من مرض السكري، ولكنه من جانب آخر يسبب زيادة الوزن.

وتحذر الخبيرة من خطورة الأطعمة ذات المؤشر المرتفع لنسبة السكر مثل أصناف المعكرونة اللينة والأرز الأبيض والنقانق والصوصج والصلصات.

وتضيف، إن الإفراط بتناول الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من السكر المخفي يؤدي إلى ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم، الذي بالإضافة إلى زيادة الوزن، يسبب تلف الأوعية الدموية وخطر مقاومة الأنسولين أو مرض السكري.

المصدر: نوفوستي

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