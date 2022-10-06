وزارة الصحة الروسية تسجل رسميا أول دواء محلي مضاد للجدري

سجلت وزارة الصحة الروسية أول دواء روسي مضاد لمرض الجدري، من إنتاج مركز علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية (فيكتور) للبحوث البيولوجية.

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ويشير مكتب الدولة الرسمي لتسجيل الأدوية، إلى أن الاسم التجاري لهذا الدواء هو NIOKh-14 .

ويمكن استخدام الدواء NIOKh-14 ضد فيروس الجدري وفيروس جدري القردة وفيروس جدري الأبقار، وهو مخصص للأشخاص الذين أعمارهم 18 عاما وأكثر.

وموانع استخدام هذا الدواء، هي فرط الحساسية لمكوناته، وعدم تحمل اللاكتوز، وكذلك فترة الحمل والرضاعة.

وتجدر الإشارة، إلى أن جدري القردة هو مرض معد يصيب الإنسان والحيوان ويتميز بالحمى والتسمم العام وظهور طفح جلدي. والفيروس المسبب للمرض قريب وراثيا من فيروس الجدري البشري.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"