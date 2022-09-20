أوغندا تؤكد حالة وفاة واحدة على الأقل بإيبولا

أعلنت السلطات الأوغندية عن وفاة شخص يوم أمس الاثنين، متأثرا بإصابته بفيروس إيبولا.

وأشارت السلطات في بيان إلى" أنه لم يتضح كيفية إصابة الرجل، الذي كان يعيش في بلدة موبيندي بوسط أوغندا، التي تبعد حوالي 150 كيلومترا غرب العاصمة كمبالا، بالفيروس".

وأشار البيان إلى " أن ستة أشخاص آخرين في نفس المنطقة لقوا حتفهم في وقت سابق من سبتمبر الجاري بعد إصابتهم بـ(مرض غريب)".

إقرأ المزيد

ويتسبب فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسة سوائل جسم مصاب أو مواد ملوثة، بحمى نزفية مميتة، وتشمل أعراض المرض الحمى والتقيؤ والإسهال وآلام العضلات والنزيف الداخلي ونزيفا خارجيا في بعض الأحيان.

وتجدر الإشارة إلى أن أوغندا كانت قد شهدت تفشيا لفيروس إيبولا عام 2000، وأودى هذا المرض بحياة المئات من الأشخاص هناك حينها.

المصدر: أ.ب