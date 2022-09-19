"وسيلة لمنع الحمل" لدى الرجال قد تصبح من الماضي مع ابتكار جديد!

يمكن أن يصبح "قطع القناة الدافقة" أمرا من الماضي، حيث يقول علماء إن حقنة منع الحمل التي تدوم عشر سنوات قد تكون متاحة قريبا للرجال.

ويمكن أن تكون الحقنة - Risug - جاهزة في غضون 12 شهرا. وطورت بواسطة باحثين في المعهد الهندي للتكنولوجيا، وأكملت تجاربها النهائية.

وقالت الدكتورة أماندا ويلسون، أخصائية علم نفس الصحة العامة في جامعة دي مونتفورت، لمهرجان العلوم البريطاني في ليستر، إن الأبحاث وجدت أن الرجال كانوا مترددين جدا في تلقي الحقنة. وقالت إنه بالنسبة إلى حبوب منع الحمل للرجال، ما زلنا ننظر إلى ما بين 30 و50 عاما، لكن Risug هي وسيلة منع الحمل الأقرب للوصول إلى السوق. ومع ذلك، فإننا نشهد انخفاضا كبيرا في عمليات قطع القناة الدافقة.

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وأضافت: "العلماء لا يعرفون السبب. ولكن حتى نحصل على هذا القبول الاجتماعي لقطع القناة الدافقة عالميا، فلن يكون هناك قدر كبير من القبول الاجتماعي لـ Risug".

وتأتي Risug عبارة عن مادة هلامية تدمر ذيول خلايا الحيوانات المنوية الفردية، ما يمنعها من تخصيب البويضة.

ويمكن عكس الإجراء بحقن الماء وصودا الخبز. ومع ذلك، فقد تراجعت إجراءات التعقيم بشكل عام لكل من الرجال والنساء في السنوات الأخيرة.

وتستخدم موانع الحمل بوليمر يسمى ستيرين ماليك أنهيدريد الذي يغلف قناة الحيوانات المنوية. وتم استخدام المادة الكيميائية في الأصل لتغليف الأنابيب في أنظمة المياه الريفية في الهند، حيث وجد أنها تقتل البكتيريا.

وأظهرت الاختبارات التي أجريت على الأرانب والجرذان والقرود أن لها تأثيرا مشابها على الحيوانات المنوية.

وأكملت Risug العديد من التجارب السريرية على البشر في الهند وتنتظر موافقة السلطات الطبية هناك.

وفي الولايات المتحدة، هناك وسيلة منع حمل للذكور تسمى Vasalgel، والتي تعمل بطريقة مماثلة، قيد التطوير.

المصدر: ديلي ميل