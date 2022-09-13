طبيبة روسية تكشف أعراض غير واضحة لتليف الكبد

أعلنت الدكتورة يلينا بوتينكو، أخصائية أمراض الكبد والجهاز الهضمي، أن بعض الظواهر الجلدية و ما يسمى بـ "علامات الكبد الصغيرة" هي أعراض غير واضحة لتليف الكبد.

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وتشير الأخصائية، إلى أنه عند ظهور أعراض مثل "عصي الطبل" - تكاثف سلاميات أصابع اليدين والقدمين، يكسبها شكلا مخروطيا، نتيجة تكاثر النسيج الضام الذي يقع بين صفيحة الظفر والعظم، من الضروري مراجعة الطبيب، لإجراء فحص عام لحالة الكبد. كما أن احمرار راحة اليدين والقدمين، هي من أعراض تليف الكبد. وهذه الحالة مرتبطة بارتفاع مستوى الاستروجين نتيجة اضطراب عمل الكبد، وتظهر أولا في الإبهام والخنصر. كما أن اضطراب عمل الكبد يؤثر في كامل الجسم وبصورة خاصة في جدران الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى توسع الشعيرات الدموية وظهور البقع "النجمية" الشكل على الجلد. ونفس الشيء يحصل في الشعيرات الدموية في الوجه.

وتضيف، من الأعراض الأخرى المثيرة للقلق ظهور لويحات صفراء اللون تحت الجلد في مختلف مناطق الجسم، ولكنها تظهر بالدرجة الأولى على الجفون العليا. كما أن ظهور ما يسمى بـ "رأس قنديل البحر" يشير إلى توسع وتعرج الأوردة في جدار البطن الأمامي، ما يدل على اضطراب تدفق الدم في أوردة الكبد ونشوء المفاغرة (Anastomosis)‏.

وتشير الأخصائية، إلى أن ظهور بقع وخطوط بيضاء على الأظافر وتضخم الغدد الثدية لدى الرجال تشير إلى تليف الكبد أيضا. وأن اعتلال عمل الدماغ، سببه اضطراب وظائف الكبد (قصور الكبد الحاد أو المزمن).

المصدر: gazeta.ru