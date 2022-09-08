طبيبة روسية تكشف ثلاث علامات غير واضحة لاحتشاء عضلة القلب

أعلنت الدكتورة آنا كورينيفيتش أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، أن آلام البطن وضيق التنفس هي علامات غير واضحة قد تشير إلى احتشاء عضلة القلب.





ووفقا لها، بالإضافة إلى أعراض احتشاء عضلة القلب التقليدية (الحرقة أو آلام في منطقة القلب تنتقل إلى الكتف الأيسر والذراع والفك السفلي) هناك علامات غير واضحة يجب الانتباه لها.

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وتضيف، أولى هذه العلامات ألم في البطن، حيث يمكن أن يحاكي احتشاء عضلة القلب، التهاب الزائدة الدودية، أو التهاب المعدة أو قرحة المعدة أو حتى التسمم. وهذه تحصل عادة عند احتشاء الجدار السفلي أو الخلفي للبطين الأيسر.

ووفقا لها، قد يشير الشعور بضيق التنفس، إلى احتشاء عضلة القلب أيضا. خاصة وأن من يعاني من الربو قد لا يشعر بألم في الصدر عند الإصابة باحتشاء عضلة القلب، وقد تستمر نوبة ضيق التنفس من عدة دقائق إلى ساعات وتزول تلقائيا. وهذه حالة نادرة جدا.

وتضيف، ومن العلامات الأخرى التي قد تشير إلى احتشاء عضلة القلب- الضعف المفاجئ والتعرق وانخفاض مستوى ضغط الدم.

وتقول، "عادة يحدث هذا النوع من احتشاء عضلة القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري. وبالمناسبة، الكثيرون لا يعلمون أنهم مصابون بمرض السكري، لذلك لا يعيرون أي انتباه للضعف المفاجئ".

وتنصح الأخصائية كل من ظهرت عنده هذه العلامات، بضرورة إجراء الفحص اللازم، وعدم تجاهلها عند ظهورها واستدعاء سيارة الاسعاف عند الشعور بأعراض مشابهة.

المصدر: نوفوستي