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عالم روسي يتوقع ظهور متغير جديد للفيروس التاجي المستجد في الصين

الصحة

عالم روسي يتوقع ظهور متغير جديد للفيروس التاجي المستجد في الصين
Globallookpress Cfoto
صورة تعبيرية
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أعلن بافل فولتشكوف، مدير مختبر هندسة الجينوم في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، أنه يمكن أن يظهر متغير جديد للفيروس التاجي المستجد في الصين، بعد تخفيف قيود "كوفيد-19".

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ويقول في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، "برأيي من غير المرجح في الوقت الحاضر ظهور متغير جديد للفيروس التاجي المستجد ليحل محل متحور "أوميكرون". ومع ذلك، يعيش في الصين حوالي 1.5 مليار إنسان، معظمهم في الواقع لم يصابو ا بمرض "كوفيد-19". أي أنهم يشكلون قاعدة ملائمة لتطور الفيروس التاجي المستجد".

ويضيف، إذا إنتشر في هذا "المرجل" البشري متحور "أوميكرون" أو متغير "دلتا" فإنه حتما سوف تحدث فيهما طفرات. ولكن رغم ذلك لن يصبح "أوميكرون" مثلا شديد العدوى بسبب انتشاره السريع.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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