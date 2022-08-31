الصين تبتكر مادة نانوية يمكنها تحييد الفيروس التاجي المستجد

ابتكر علماء صينيون مادة نانوية فائقة الرقة من النحاس والإنديوم والفوسفور والكبريت يمكنها تحييد الفيروس التاجي المستجد.





وتشير وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء، إلى أن المادة التي ابتكرها علماء الصين، يمكن أن تساعد على تحييد بروتين S (سبايك) لفيروس SARS-CoV-2 وجميع طفراته بما فيها متغير "دلتا" ومتحور "أوميكرون".

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وتضيف، شارك في إجراء الدراسات اللازمة علماء من معهد شنتشن للتكنولوجيا المتقدمة التابع لأكاديمية العلوم الصينية، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا النانو، ومعهد فيزياء الطاقة العالية، ومعهد كونمينغ لعلم الحيوان. وتمكنوا من ابتكار المادة وآليتها المضادة للفيروسات.

وهذه المادة النانوية عبارة عن صفيحة نانوية فائقة الرقة مصنوعة من عناصر النحاس والإنديوم والفوسفور والكبريت، وقد أظهرت نتائج الدراسات، أن لهذه المادة النانوية قدرة عالية للارتباط بمستقبلات بروتين سبايك لفيروس SARS-CoV-2 البري وطفراته.

ووفقا للعلماء، يمكن استخدام هذه المادة النانوية في "التقاط الفيروس" وتسهيل تحييده من قبل حامله. كما يمكن استخدامها كمستحضر نانوي للعلاج وتطهير مختلف الأسطح والمعدات لتقليل مخاطر الإصابة.

وتشير الوكالة، إلى أن النص الكامل لهذه الدراسة منشور في المجلة العلمية Nature Nanotechnology.

المصدر: tass