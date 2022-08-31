 
مباشر

الصين تبتكر مادة نانوية يمكنها تحييد الفيروس التاجي المستجد

العلوم والتكنولوجيا

الصين تبتكر مادة نانوية يمكنها تحييد الفيروس التاجي المستجد
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tpop

ابتكر علماء صينيون مادة نانوية فائقة الرقة من النحاس والإنديوم والفوسفور والكبريت يمكنها تحييد الفيروس التاجي المستجد.



وتشير وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء، إلى أن المادة التي ابتكرها علماء الصين، يمكن أن تساعد على تحييد بروتين S (سبايك) لفيروس SARS-CoV-2 وجميع طفراته بما فيها متغير "دلتا" ومتحور "أوميكرون".

إقرأ المزيد
مركز
مركز "غاماليا" يختبر لقاحا أنفيا ضد "كوفيد – 19" على أساس جزيئات شبيهة بالفيروس

وتضيف، شارك في إجراء الدراسات اللازمة علماء من معهد شنتشن للتكنولوجيا المتقدمة التابع لأكاديمية العلوم الصينية، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا النانو، ومعهد فيزياء الطاقة العالية، ومعهد كونمينغ لعلم الحيوان. وتمكنوا من ابتكار المادة وآليتها المضادة للفيروسات.

وهذه المادة النانوية عبارة عن صفيحة نانوية فائقة الرقة مصنوعة من عناصر النحاس والإنديوم والفوسفور والكبريت، وقد أظهرت نتائج الدراسات، أن لهذه المادة النانوية قدرة عالية للارتباط بمستقبلات بروتين سبايك لفيروس SARS-CoV-2 البري وطفراته.

ووفقا للعلماء، يمكن استخدام هذه المادة النانوية في "التقاط الفيروس" وتسهيل تحييده من قبل حامله. كما يمكن استخدامها كمستحضر نانوي للعلاج وتطهير مختلف الأسطح والمعدات لتقليل مخاطر الإصابة.

وتشير الوكالة، إلى أن النص الكامل لهذه الدراسة منشور في المجلة العلمية Nature Nanotechnology.

المصدر: tass

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا