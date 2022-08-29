دراسة تظهر تأثير المحليات الصناعية على نسبة السكر في الدم

وجدت تجربة جديدة خاضعة للرقابة أجريت على 120 بالغا أن أولئك الذين تناولوا المحليات الصناعية قد عانوا من تغير في البراز والكائنات الدقيقة في أفواههم.

وأظهرت نتائج التجربة أن اثنين من المحليات الاصطناعية، وهما السكرين والسكرالوز، أثرا بشكل كبير على تحمل السكر.

ولاحظ الباحثون أنه نظرا لاختلاف الميكروبيوم لدى كل شخص، فإن المحليات الصناعية ستؤثر على كل شخص بشكل مختلف.

وأشار الباحثون إلى أن الآثار الصحية السريرية للتغيرات التي قد تحدث في البشر تظل غير معروفة وتستحق دراسات مستقبلية طويلة الأجل.

وحذرت كل من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والجمعية الأمريكية للسكري (ADA) من اتباع نظام غذائي غني بالمحليات الاصطناعية.

ووفقا لـ Healthline يشعر بعض الخبراء بالقلق من أن المحليات الصناعية يمكن أن تسبب زيادة الوزن، ويأتي جزء من القلق من حقيقة أنه لم يتم إجراء العديد من الدراسات طويلة المدى على بدائل السكر هذه، من ناحية أخرى قد تؤدي المحليات الصناعية إلى فقدان الوزن عند استخدامها كبديل للسكر الطبيعي الثقيل السعرات الحرارية، ولكن نظرا لوجود أدلة علمية محدودة على المحليات الصناعية، فلا يزال من الجيد الحد منها في النظام الغذائي بحسب الخبراء.

المصدر:healthdigest