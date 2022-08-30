طبيب: الكحول لا يتوافق مع اللقاح الأنفي المضاد لـ "كوفيد-19"

أعلن الطبيب الروسي أليكسي فودوفوزوف، أن الأطباء لا ينصحون بتناول الكحول بعد التطعيم ضد "كوفيد-19". فهل يجوز ذلك عند التطعيم باللقاح الأنفي؟





ويشير الطبيب في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، إلى أن الكحول يكبح منظومة المناعة. لذلك ينصح خبراء مركز "غاماليا" الروسي، بعدم تناول الكحول بعد التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" ضد "كوفيد-19" على الأقل لمدة ثلاثة أيام. وبعض الخبراء ينصحون بعدم شرب الكحول قبل التطعيم أيضا لمدة 3 أيام وبعضهم لمدة أسبوعبن.

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ويضيف، ولكن عند استخدام التطعيم عن طريق الأنف، يجب أن نأخذ بالاعتبار مسألة مهمة.

ويقول، "يجب بعد تلقي اللقاح الأنفي الامتناع لمدة ساعتين عن تناول الطعام وشرب السوائل. لأن اللقاح خلال هذه الفترة يجب أن ينتشر في جميع أنحاء الغشاء المخاطي، قبل أن "يغسل" بالطعام أو الشراب. وهذا يعني يجب الامتناع عن شرب الكحول أيضا".

ويضيف، صحيح لا توجد توصيات بعدم شرب الكحول بعد مضي ساعتين على تلقي اللقاح الأنفي. ولكن هناك توصيات الخبراء.

ويقول، "عند شرب الكحول بعد مضي ساعتين على تلقي التطعيم الأنفي، فقد لا يعمل اللقاح بالمستوى المطلوب. لذلك على الأقل يجب الامتناع عن شرب الكحول لمدة ثلاثة أيام بعد التطعيم ومن الأفضل لمدة أسبوعين، لكي يكتمل نشوء مناعة ضد "كوفيد-19".

ويضيف، لا حاجة لتحضيرات خاصة قبل إعادة التطعيم باللقاح الأنفي.

ويقول، "لا يوجد حظر على تناول الكحول لبعض الوقت قبل تلقي اللقاح. ولكن إذا كان الكحول موجودا في الدم وقت تلقي اللقاح، فقد لا يعمل على النحو المنشود. لأن الإيثانول سم ، أي لا ينبغي أن يكون الكحول موجودا في الدم بالضبط في لحظة التطعيم باللقاح الأنفي، وليس قبل أيام قليلة من التطعيم ".

المصدر: نوفوستي