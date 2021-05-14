مركز "غاماليا" قد يسجل لقاحا أنفيا عام 2022

يبدأ الاختبار السريري لأول لقاح أنفي ضد "كوفيد – 19" نهاية عام 2021 أو مطلع عام 2022. وسيتم تسجيله عام 2022.

أعلن ذلك رئيس مركز"غاماليا" للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ.

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وقال إن " مركز "غاماليا" يعمل باستمرار على وضع لقاحات جديدة وتحديث اللقاحات الموجودة. وبين اللقاحات الجديدة ضد فيروس كورونا لقاح يحقن عن طريق الأنف. وتجري الآن اختباراته قبل السريرية. ونخطط لبدء اختباراته السريرية نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل. أما تسجيله فسيتم عام 2022".

وقال رئيس المركز إنه يفترض أن يحقن اللقاح أولا بجرعتين. لكن من غير المستبعد أن تستخدم في المستقبل جرعة واحدة فقط. وأضاف أن اللقاح الجديد لا تنتج عنه أية أعراض جانبية عمليا.

المصدر: تاس