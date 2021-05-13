مركز "غاماليا" الروسي يضع لقاحا جديدا ضد السل

يقوم مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية بوضع اللمسات الأخيرة للقاح جديد ضد السل.

وقد انتهى خبراء المركز من تحقيق مرحلة ثانية للاختبارات السريرية للقاح الذي من شأنه أن يحل محل لقاح "بي سي جي" ( بكتيريا كالميت – جيرين) سوفيتي الصنع الذي تم إعداده على أساس عصاية السل الحية الضعيفة.

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وقال الخبراء في المركز إن اللقاح السوفيتي القديم قد يتوقف عن إنتاج المناعة لدى بعض الفئات من الناس بعد بلوغهم سن المراهقة. وعلاوة على ذلك فإن اللقاح السوفيتي لا يمكن أن يستخدم لتطعيم المصابين بمرض الأيدز وأمراض السرطان.

أما اللقاح الجديد فإنه يعتبر، حسب خبراء المركز، أكثر أمانا ويسري مفعوله لمدة أطول، مقارنة باللقاح القديم.

وأشار الخبراء إلى أن اللقاح الذي وضعه مركز "غاماليا" الروسي يحتوي على 3 بروتينات اصطناعية للبكتيريا وعنصرا حيويا من شأنه تقوية الرد المناعي.

يذكر أن وزارة الصحة الروسية وهيئة الرقابة على حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور) قد تتخذان قريبا قرارا بإطلاق مرحلة ثالثة من الاختبارات السريرية للقاح الجديد والتي تستغرق نحو عامين. كما يتوقع أن يبدأ استخدام اللقاح الجديد ضد السل في روسيا بحلول عام 2023.

المصدر: نوفوستي