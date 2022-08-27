اكتشاف نوع جديد من فيروس نقص المناعة البشرية

اكتشف علماء جامعة قبرص بالتعاون مع زملائهم من مختبر لوس الاموس الوطني الأمريكي، نوعا جديدا غير معروف سابقا من فيروس نقص المناعة البشرية (HIV).





وقد اكتشف هذا النوع الجديد لدى 14 رجلا في قبرص خلال أعوام 2017-2021 بينهم مواطنون من قبرص وبريطانيا وبلغاريا ونيجيريا تتراوح أعمارهم من 25-75 عاما، عاش معظمهم في منتجع مدينة بافوس.

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وأظهر فك شيفرة جينوم الفيروس، أنه مركب. أي يجمع معلومات وراثية من مختلف أنواع فيروس نقص المناعة البشرية المعروفة ويعرفه العلماء بالرمز CRF91_cpx.

ويقول الباحثون، "منذ اكتشاف CRF91_cpx انضم مريضان آخران إلى قائمة المصابين به، ما يشير إلى نموه النشط".

ووفقا للخبراء، يمكن أن تؤدي العدوى المتبادلة إلى ظهور النوع المركب من الفيروس، أي أن المصاب بنوع معين من الفيروس، يصاب بنوع جديد منه أو بعدة أنواع، خلال ممارسة العلاقة الحميمية مع شخص آخر مصاب بنوع آخر من الفيروس من دون استخدام وسائل الوقاية.

وتعتبر قبرص من أنسب الأماكن على الأرض لظهور مثل هذا النوع من الفيروس، لأنه يتواجد فيها للراحة والاستجمام مرضى من أوروبا وآسيا وإفريقيا. وقد اكتشف الفيروس الجديد في اليونان أيضا.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"