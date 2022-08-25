ما كمية الذرة التي يمكن تناولها صحيا في اليوم؟

أعلن الدكتور أندريه بوبروفسكي، خبير التغذية الروسي، الأستاذ المشارك في كلية الطب بجامعة سانت بطرسبورغ، أن الإفراط بتناول الذرة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة.



ويكشف الخبير في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" لماذا لا ينصح بقطع عرانيس الذرة في الحقل، وكم كمية الذرة التي يمكن تناولها في اليوم.

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ويشير الخبير، إلى أن الذرة المسلوقة من الأكلات المنتشرة صيفا. وحبوب الذرة غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والعناصر المعدنية، وتحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية.

ويقول، "إن ما يسمى بأمراض الحضارة، سببها انخفاض نسبة الألياف الغذائية في الطعام. ولا شك أن القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي والجهاز العصبي، تصبح معرضة لخطر الإصابة بالأمراض في حالة عدم وجود ألياف عالية الجودة في الأطعمة التي نتناولها".

ويضيف، ولكن مع ذلك لا ينصح بتناول الذرة يوميا.

ويقول، "تحتوي الذرة مثل جميع الحبوب على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لذلك ليست مادة غذائية للاستهلاك اليومي. ولكن خلال الموسم يمكن تناولها عدة مرات في الأسبوع. ويمكن للشخص البالغ في كل مرة تناول حوالي 200 غرام منها للحصول على الجرعة اليومية التي يحتاجها الجسم".

ويضيف، ولكن عند تناول أكثر من هذه الكمية، يشعر الشخص بثقل في المعدة وعسر الهضم وزيادة في تكون الغازات. ويؤدي الإفراط بتناول الذرة بصورة منتظمة إلى زيادة الوزن والسمنة.

وينصح الخبير بعدم استخدام عرانيس الذرة التي قطعت عند حافة الحقل أثناء التجوال كما يفعل الكثيرون عادة.

ويقول، "تزرع أصناف كثيرة من الذرة لعلف الحيوانات، ولا يمكن التمييز بينها وبين الذرة الاعتيادية إلا من قبل خبير. وكقاعدة الأصناف المستخدمة كعلف تحصد قبل نضوج العرانيس بفترة طويلة، ومع ذلك لا ينصح بقطع العرانيس في الحقل، بل من الأفضل شراؤها. لأن الذرة المخصصة للأكل تكون ذات مذاق لذيذ و خصائص حسية واضحة".

المصدر: نوفوستي