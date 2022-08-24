الجعة .. فوائدها للنساء وأضرارها للرجال!

أعلنت الدكتورة أولغا بيريفالوفا، أن هناك حالات تكون فيها الجعة مفيدة للنساء، حيث يكون تأثيرها إيجابيا.



وتشير في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، إلى أن الجعة كبقية المشروبات الكحولية مضرة للصحة، وتسبب الإدمان وزيادة الوزن. ولكن الجعة تحتوي على نسبة عالية من الأستروجين النباتي الضروري للنساء اللواتي يعانين من متلازمة ما قبل الدورة الشهرية.

إقرأ المزيد

وتقول، "يمكنني كطبيبة القول، أن للجعة إيجابيات، ولكن ليس للجميع وليس دائما. لأن الجعة تحتوي على كمية كبيرة من الأستروجين النباتي، المفيد لصحة النساء. لأنه قبل بدء الدورة الشهرية يحدث خلل في توازن الهرمونات الأنثوية، والجعة تعيد هذا التوازن. أي أن الجعة مفيدة للنساء في بعض الأحيان، ولكنها للرجال ضارة دائما. تساعد الجعة النساء على الاسترخاء، عندما يسوء مزاجهن بسبب خلل في التوازن الهرموني".

وتضيف، ولكن على الرغم من هذا التاثير الإيجابي لا ينصح بشرب الجعة بانتظام، لأن ذلك قد يؤدي إلى سوء الحالة الصحية وإدمان الكحول.

وتقول، "النساء اللواتي يعشقن شرب الجعة يزداد وزنهن تدريجيا، وتبدأ الفطريات النباتية في النمو في أمعائهن، فتطلب المزيد من المشروبات المسببة للتخمر مثل الجعة. لهذا السبب بالذات يدمن الكثيرون على الجعة. والمرأة التي تعشق شرب الجعة تكون بطنها كبيرة وأقدامها صغيرة وبشرتها رمادية".

المصدر: نوفوستي