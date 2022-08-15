لماذا يصاب الأطفال بالديدان المعوية.. وماذا يمكنك أن تفعل لمنعها؟

بصفتك أحد الوالدين، قد تشعر أنك تقدم باستمرار علاجات ضد الديدان المعوية التي تصيب أطفالك - عادة في شكل شوكولاتة أو أقراص مضغ محلاة.

وفي الواقع، يصاب معظم الأطفال في أستراليا (أو أي دولة غنية أخرى) بعدد قليل جدا من الديدان مقارنة بالأطفال في الأماكن التي تجعل ممارسات النظافة السيئة جميع أنواع الديدان شائعة.

لكن، هناك نوعا واحدا من الديدان شائع جدا ومرتبط جدا بالبشرية، ويمكنه التغلب حتى على أكثر معايير النظافة شمولا. والأطفال الصغار جيدون حقا في نقل العدوى بهذه الآفات الصغيرة.

وتعد الدودة الدبوسية من الأنواع القديمة وعثر عليها في براز الثدييات الأولية المتحجرة البالغ من العمر 230 مليون عام. وتم العثور على أقرب أقارب الدودة الدبوسية لدى البشر في أقرب أقرباء لنا، القردة.

ويُعتقد أن الديدان الدبوسية لدينا تطورت معنا. وعثر على أقدم بيض الدودة الدبوسية من مضيف بشري في حوالي 10000 عام من البراز البشري المجفف، اكتشف في كهف كولورادو. لذلك، فإن الديدان الدبوسية تتكيف بشكل جيد للغاية مع العيش مع البشر.

وهذه الديدان بيضاء وتشبه الخيوط ويصل طول إناثها إلى 13 ملم. أما الذكور، فأقل من نصف هذا الحجم. إنها تعيش في البشر في جميع أنحاء العالم، ومعظمها في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و11 عاما. ويمكن أن تصيب أيضا البالغين على الرغم من أنها عادة ما تكون ذات تأثيرات سلبية أقل.

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وارتبطت الديدان الدبوسية ببعض الحالات الأخرى بما في ذلك أنواع التهاب الزائدة الدودية والتهاب المهبل والتهابات مجرى البول، ولكن هذه ليست نتائج شائعة.

ولا تكمن المشكلة عادة في الديدان البالغة التي تعيش في الأعور (كيس حيث تلتقي الأمعاء الدقيقة والغليظة) لمدة تصل إلى شهرين.

وعندما تتلوى الأنثى من القناة الهضمية لتضع بيضها حول فتحة الشرج - عادة في الصباح الباكر - يمكن أن يسبب ذلك تهيجا.

وتعتمد دورة حياة الدودة فعليا على الطفل أو البالغ. وعندما يتم خدش البيض على اليدين أو تحت الأظافر، يمكن نقله إلى أطفال آخرين في المنزل أو في المدرسة، أو للبالغين.

وغالبا ما تنتقل إلى فم الطفل حيث يمكن ابتلاعها وبدء عدوى أخرى، تُعرف باسم "العدوى التلقائية".

ويمكن أن تجعل الطفل يخدش كثيرا لدرجة أنها تسبب التهابا في الجلد يسمى Puritis. ويصبح هذا مؤلما جدا ويمكن أن يؤدي إلى فقدان النوم.

وهناك العديد من الأسباب التي تجعل الطفل متعبا وغريب الأطوار. ولكن إذا كان طفلك في سن المدرسة الابتدائية يتصرف بهذه الطريقة، فقد تكون الدودة الدبوسية هي السبب.

ويأتي بيض الدودة الدبوسية صغيرا جدا بحيث لا يمكن رؤيته بشكل فردي ولكن الإناث تضع أكثر من 10000 في كتل قشدية اللون، والتي قد تكون مرئية حول فتحة الشرج.

ويجب تناول الدواء من قبل كل فرد من أفراد الأسرة ويجب تكرار الجرعة بعد أسبوعين لضمان السيطرة على الدودة الدبوسية في المنزل. ويجب غسل الملابس والفراش الملوثة بالماء الساخن.

وتشمل الطرق الأخرى للوقاية من العدوى غسل اليدين بانتظام وفرك أظافر الأصابع.

وعلى الرغم من أننا نسيطر بشكل أفضل على الديدان الدبوسية في القرن الحادي والعشرين، إلا أنها لا تزال معنا ومن غير المرجح أن نتمكن من القضاء على مثل هذا الطفيلي المتكيف جيدا والمتشابك بشكل وثيق.

يذكر أن التقرير تم بإشراف مارك ساندمان، أستاذ فخري، جامعة الاتحاد الأسترالية.

المصدر: ساينس ألرت