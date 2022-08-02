الموافقة على دواء جديد يمكنه تغيير حياة مرضى سرطان المثانة!

تلقى مرضى سرطان المثانة مؤخرا بعض الأخبار الإيجابية حيث تمت الموافقة على عقار جديد للاستخدام من قبل NHS.

وصمم العقار المعني، nivolumab، للمرضى الذين يعانون من الضعف الشديد للخضوع للعلاج الكيميائي أو الذين تكون الآثار الجانبية شديدة عليهم.

وأظهرت التجارب أن الدواء يمكن أن يمنع السرطان من العودة بعد إزالة الورم مع عدم ظهور علامات السرطان على بعض المرضى لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

ويعمل الدواء عن طريق مساعدة جهاز المناعة في الجسم على البحث عن الخلايا السرطانية وتدميرها.

ورحّب بأخبار الموافقة على الدواء، بما في ذلك من قبل أخصائي الأورام البروفيسور توبياس أركيناو: "العديد من مرضى سرطان المثانة لدي لا يمكنهم تحمل العلاج الكيميائي. وهذا الدواء يعمل بشكل جيد للغاية وآثاره الجانبية أقل بشاعة".

ويتم علاج سرطان المثانة، تماما مثل أشكال السرطان الأخرى، بشكل أكثر فعالية عند تشخيصه مبكرا.

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ويعد الدم في البول أحد الأعراض المبكرة والأكثر شيوعا للحالة. وتشمل الأعراض الأخرى لسرطان المثانة ما يلي:

• حاجة للتبول.

• تحث على التبول المفاجئ.

• إحساس بالحرقان عند التبول.

• آلام الحوض.

• آلام العظام.

• فقدان الوزن غير المقصود.

• تورم في الساقين..

وتقترح NHS طلب المشورة الطبية إذا رصد دم في البول.

وفي حين أن الدم في البول يمكن أن يكون علامة مزعجة، فمن المهم التأكيد على أن حدوثه لا يعني تلقائيا إصابة شخص ما بسرطان المثانة. والأسباب المحتملة الأخرى للدم في البول هي:

• التهاب المسالك البولية (UTI).

• عدوى الكلى.

• حصى الكلى.

• التهاب الإحليل غير السيلاني.

• تضخم غدة البروستات.

وكما هو الحال مع جميع الحالات الأخرى، كلما تم تشخيصه مبكرا، من المرجح أن يكون العلاج الأكثر نجاحا.

المصدر: إكسبريس