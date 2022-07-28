دراسة ضخمة تحدد النقطة المثالية لممارسة الرياضة لتقليل مخاطر الموت!

وجدت دراسة تضمنت سجلات نحو 116000 شخص على مدار 30 عاما، أن الكميات المعتدلة من النشاط البدني لمدة تتراوح بين 300 و600 دقيقة يمكن أن تكون النقطة المثالية لتقليل مخاطر الوفيات.

وإذا جعلت هذه التدريبات أكثر شدة، فيمكنك الاستفادة من 150 إلى 300 دقيقة فقط في الأسبوع، في حين أن الشعور بالرضا من المحتمل أن يجني جسمك نفس المكافآت.

وهذه النافذة العريضة التي تتراوح من 150 إلى 600 دقيقة تجلب معظم الفوائد من حيث إطالة العمر وتقليل خطر الوفاة لأسباب أخرى غير الشيخوخة.

وبحثت الدراسة في المشاكل المرتبطة بجهاز القلب والأوعية الدموية على وجه الخصوص، وتقترح أنه في حين أن الإفراط في ممارسة الرياضة لا يمثل مشكلة فيما يتعلق بصحة القلب، إلا أنه لا يفعل الكثير من حيث الحد من مخاطر الوفاة المبكرة. والتأثير المحتمل للنشاط البدني على الصحة كبير، ومع ذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الانخراط في مستويات عالية من النشاط البدني المطول أو القوي أو المعتدل الشدة فوق المستويات الموصى بها يوفر أي فوائد إضافية أو آثار ضارة على صحة القلب والأوعية الدموية، كما يقول خبير التغذية دونغ هون لي، من جامعة هارفارد.

وفي الوقت الحالي، توصي وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية إما بممارسة نشاط بدني معتدل لمدة 150-300 دقيقة أسبوعيا (مثل المشي أو تمارين الجمباز على سبيل المثال)، أو 75-150 دقيقة من النشاط البدني القوي أسبوعيا (هذه الأنشطة مثل السباحة والجري وركوب الدراجات).

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وكان لدى المشاركين في الدراسة الذين اتبعوا هذه الإرشادات نسبة 20-21٪ (نشاط معتدل) أو 19٪ (نشاط قوي)، أقل عرضة للوفاة من جميع الأسباب. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين ذهبوا إلى 600 دقيقة من النشاط المعتدل أسبوعيا، انخفض الخطر أكثر - انخفاض إجمالي بنسبة 26-31%.

ومن بين النتائج الأخرى التي توصلت إليها الدراسة، لاحظ الباحثون أن النشاط المعتدل والقوي بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية قلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية - 22-25٪ أقل للنشاط المعتدل و31٪ أقل للنشاط القوي. وفي بعض الحالات، أدى تجاوز الإرشادات إلى تقليل المخاطر بشكل أكبر.

ويقول لي: "النتائج التي توصلنا إليها تدعم المبادئ التوجيهية الوطنية الحالية للنشاط البدني وتشير كذلك إلى أنه يمكن تحقيق أقصى الفوائد من خلال أداء مستويات متوسطة إلى عالية من النشاط المعتدل أو القوي".

وتشير بعض الدراسات إلى وجود خطر المبالغة في ذلك، مع زيادة مخاطر تصلب الشرايين في سن الشيخوخة بين أولئك الذين يمارسون الرياضة على الأقل ثلاثة أضعاف ما هو موصى به.

وبينما لم تجد هذه الدراسة أي مخاطر صحية في النشاط الزائد، إلا أن الباحثين لم يروا أيضا فوائد إضافية. وبعبارة أخرى، لا يبدو أن الكثير من التمارين تسبب أي ضرر، لكنها قد لا تحقق نتائج جيدة أيضا - على الأقل بناء على هذه الدراسة المحددة.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن 93% من المشاركين في الدراسة كانوا من البيض، لذلك حتى مع وجود حجم عينة كبير مثل هذا، نحتاج إلى مزيد من البحث من أجل الحصول على صورة عامة أفضل. وفي الوقت الحالي، على الرغم من ذلك، يبدو أن جدول التمارين الذي يتراوح من 150 إلى 600 دقيقة يستحق السعي للحفاظ على الصحة واللياقة البدنية.

ويقول لي: "تقدم دراستنا دليلا لتوجيه الأفراد لاختيار الكمية المناسبة وكثافة النشاط البدني على مدار حياتهم للحفاظ على صحتهم العامة".

ونشر البحث في مجلة Circulation.

المصدر: ساينس ألرت