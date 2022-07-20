 
مباشر

الكرز الحامض يفيد في مكافحة السكري وأمراض القلب

الصحة

الكرز الحامض يفيد في مكافحة السكري وأمراض القلب
facebook.com
كرز حامض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tg33

يحتوي الكرز الحامض على فيتامينات ومواد مغذية عديدة، لذلك تفيد هذه الثمار في مكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري وغيرها.

إقرأ المزيد
أيهما أكثر فائدة الكرز الحلو أم الحامض؟
أيهما أكثر فائدة الكرز الحلو أم الحامض؟



ويشير موقع Food News، إلى أن ثمار الكرز الحامض غنية بفيتامين С والبوتاسيوم والمنغنيز، كما أنها تحتوي على نسبة من مجموعة فيتامين В و فيتامين К كافية لتلبية احتياجات الجسم بالإضافة إلى ذلك تحتوي على نسبة جيدة من البولوفينول.

وقد أجرى الباحثون عدة دراسات أكدت نتائجها الفوائد الصحية لثمار الكرز الحامض، فهي تفيد في الوقاية من أمراض القلب لأنها تحتوي على نسبة عالية جدا من الأنثوسيانين والكاروتينات، التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة و الالتهابات ومزيلة للاحتقان.

واتضح أن هذه الثمار مفيدة لمرضى السكري، لأنها تخفض مقاومة الأنسولين وعدم تحمل اللاكتوز، وفي نفس الوقت تساعد على زيادة إفراز الأنسولين.

ووفقا لوكالة الأنباء الفدرالية تستخدم ثمار الكرز الحامض في الطب الصيني التقليدي لعلاج النقرس والتهاب المفاصل.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تغيرت (مباشر)