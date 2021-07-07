أيهما أكثر فائدة الكرز الحلو أم الحامض؟

قارنت الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الأوكرانية، بين الكرز الحلو والكرز الحامض وأيهما أكثر فائدة للجسم.

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وتشير الخبيرة، إلى أن الكرز الحامض يحتوي على نسبة أعلى من الفيتامينات والمعادن، في حين يحتوي على نصف كمية السكر الموجودة في الكرز الحلو. وبالإضافة إلى هذا يحتوي الكرز الحامض على مادة الميلاتونين، المسؤولة عن عمل منظومة الغدد الصماء، وتحافظ على مستوى الكوليسترول في الدم وتحسن النوم.

وتقول، "تحتوي ثمار الكرز الطازجة بنوعيه الحلو والحامض على سعرات حرارية متساوية تقريبا 50-62 كيلوسعرة. ولكن مؤشر نسبة السكر في الكرز الحامض هو الأقل من بين جميع الفواكه والثمار ويعادل 22، وهذا المؤشر في الكرز الحلو أيضا منخفض ويعادل 25".

وتضيف، لكلا النوعين تأثير إيجابي مفيد في عمل القلب والأوعية الدموية، وتنظيم مستوى ضغط الدم، ويمنعان تجلط الدم. كما أنهما يحسنان عمل الجهازين العصبي والهضمي وحالة الشعر والأظافر.

المصدر: نوفوستي