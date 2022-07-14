ما مدى القلق الذي يجب أن تشعر به بشأن متحوّر "كوفيد" BA.5؟!

هناك نوع جديد من فيروس كورونا، يسمى BA.5، يسبب ضجة إلى حد كبير لأنه تطور بعيدا أكثر من متحورات أوميكرون الأخرى.

وفي السابق، كانت الإصابة بأوميكرون تعني أنك ربما تتمتع ببعض الحماية ضد الإصابة مرة أخرى لبضعة أشهر.

لكن BA.5 يتهرب بشكل استراتيجي من دفاعاتنا المتراكمة ضد الإصدارات السابقة من الفيروس. وكل هذا يعني أن حالات إعادة العدوى - حتى في الأشخاص الذين تم تطعيمهم والمصابين حديثا - آخذة في الارتفاع.

لذا، نعم، يعتبر BA.5 أسهل في العدوى مقارنة بالمتحورات الأخرى، وقد يبدو أنه يتربص في كل مكان الآن، ويصيب أي شخص، سواء كان لديك بالفعل لقاح، أو حقنة معززة، و/أو النوبة الأخيرة من "كوفيد-19".

وقال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء: "إذا كنت مصابا بـ BA.1، فأنت حقا لا تتمتع بقدر كبير من الحماية الجيدة ضد BA.4/5".

وطلب من أربعة من كبار خبراء الصحة العامة المساعدة في معرفة مدى القلق الذي يجب أن نشعر به بشأن هذا المتحور الجديد من أوميكرون.

وقالت الدكتورة سيلين غوندر، خبيرة الأمراض المعدية والمحرر العام للصحة العامة في Kaiser Health News: "لا يمكنني الإجابة عن ذلك. لأن ذلك يعتمد على حالة التطعيم الخاصة بك، وعمرك وصحتك ومهنتك ووضعك المعيشي وما إلى ذلك".

وقدم آخرون أرقاما ثابتة، ولكن كان هناك تباين في إجاباتهم بناء على المكان الذي قد تعيش فيه أو من أنت.

وإذا كنت مطلعا على اللقاحات، يقول أحد الخبراء إن مقياس القلق الخاص بك يجب أن يسجل عند "3 من 10"

وكانت الدكتورة بريتي مالاني، طبيبة الأمراض المعدية في جامعة ميشيغان، على استعداد لإعطاء رقم ثابت وسريع. وقالت: "أود أن أقول 3 من أصل 10"، معربة عن قلقها المعتدل بشأن المتحور الجديد.

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وقالت مالاني: "يوجد BA.5 في كل مكان، وإذا لم تكن حصلت عليه بعد، فإن الاحتمالات جيدة"، مضيفة: "ولكن إذا كنت ملقحا، فيجب أن يكون المرض خفيفا وبدون عواقب طبية وخيمة".

وعلى الرغم من وجود "مخاطر عالية للتعرض" لهذا النوع، قالت إن هناك أيضا "الكثير من الأسباب للشعور بالأمل".

وأضافت مالاني: "من خلال الاختبارات المنزلية والاتصال السريع بالعلاج (لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بعدوى معقدة)، يمكن التحكم في "كوفيد"".

ويجب أن يشعر كبار السن الذين لا يأخذون جرعات معززة بالقلق.

وفي المملكة المتحدة، التي تسبق الولايات المتحدة بأسابيع قليلة على الأقل من حيث انتشار المتحور، قدر خبراء الأمن الصحي الوطني أن الحماية التي توفرها اللقاحات ضد BA.5 "تظل على الأرجح مماثلة لتلك التي لوحظت سابقا"، ما يعني الأشخاص الذين تم تطعيمهم وتعزيزهم، في حين أنهم معرضون بالتأكيد لخطر الإصابة بمرض BA.5، فمن المحتمل ألا ينتهي بهم الأمر في المستشفى أو يموتون.

وبالنسبة لأولئك الذين لم يواكبوا آخر المستجدات، والذين ليس لديهم خطة عمل "كوفيد-19"، قد تكون النتائج سيئة.

ولم تكن كاتلين جيتيلينا، خبيرة الصحة العامة التي تدير مدونة عالم الأوبئة المحلي الشهير، على استعداد لإعطاء رقم واحد للولايات المتحدة بأكملها. وقالت إن الخطر كان متغيرا للغاية في الوقت الحالي، بناء على المكان الذي تعيش فيه.

وقالت: "أنا قلقة تماما بشأن الجنوب"، حيث صنفتها في المرتبة 7 من أصل 10 بسبب انخفاض معدلات الجرعات المعززة، وانخفاض استخدام Paxlovid، والاختبار المنخفض.

وخلاصة القول: إذا تم تعزيزك، وارتداء الأقنعة عند الاقتضاء، ولديك خطة عمل للاختبار والعلاج إذا مرضت، يتفق معظم الخبراء على أن هذه الموجة يجب أن تكون غير مقلقة.

ولكن مثل جميع حسابات المخاطر، فإن "الرقم يختلف بناء على من يتم تطبيقه عليه"، كما قال الدكتور أميش أدالجا، الباحث البارز في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي.

وقال: "إذا كان مريضا جديدا خضع لعملية زرع رئة، فسيكون الرقم 10. وبالنسبة إلى شخص سليم يبلغ من العمر 18 عاما، سيكون صفرا. الخطر ليس مقياسا واحدا يناسب الجميع".

المصدر: ساينس ألرت