دراسة تقوم على المنافسة بين حمية الكيتو وحمية البحر الأبيض المتوسط ..من الرابح؟

يعتبر نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي ​الخيار المفضل لـخبراء التغذية، وينافسه بالشهرة حمية الكيتو المعروفة بتقليص الكربوهيدرات إلى القليل من الكربوهيدرات في اليوم.

يدعي أنصار الكيتو أن هذا النظام الغذائي يقلل الشهية ويذوب دهون البطن ويعزز الحدة الذهنية، بمجرد أن يمر الشخص خلال الأيام القليلة الأولى من "إنفلونزا الكيتو"، وهو شعور بالضيق والتعب وضباب الدماغ، وأظهرت الدراسات تحسنا قصير المدى على الأقل في نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يتبعون الكيتو دايت أيضا.

ربطت الأبحاث حمية البحر الأبيض المتوسط ​​بتقليل مخاطر الإصابة بالسكري وارتفاع الكوليسترول والخرف وفقدان الذاكرة والاكتئاب وسرطان الثدي بالإضافة إلى فقدان الوزن وتقوية العظام وقلب أكثر صحة وعمر أطول.

قارنت تجربة سريرية جديدة خاضعة للرقابة أجريت أثناء الوباء بين النظامين الغذائيين من خلال مطالبة 33 شخصا يعانون من مقدمات السكري أو مرض السكري بتناول كلا النظامين، واحدا تلو الآخر، لمدة ثلاثة أشهر، خلال الأسابيع الأربعة الأولى من كل نظام غذائي، تلقى المشاركون إما وجبات صحية تعتمد على الكيتو أو البحر الأبيض المتوسط ، ثم اتبعوا خطط الوجبات بأنفسهم.

راقب الباحثون وزن المشاركين ومستويات السكر في الدم (الجلوكوز) وعوامل الخطر القلبية الوعائية والالتزام بالنظام الغذائي، أي نظام غذائي كان لا يزال قائما عند الجرس الأخير؟

عندما فحص الباحثون تأثير الحميتين على مستويات الدهون في الدم التي تسهم في الإصابة بأمراض القلب، كان النظام الغذائي المتوسطي هو الفائز الواضح، وفقا للدراسة التي نُشرت يوم الجمعة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.

تتبعت الدراسة البروتين الدهني منخفض الكثافة، المعروف باسم الكوليسترول "الضار"، والدهون الثلاثية، وهي نوع مختلف من الدهون في الدم والتي تساهم أيضا في تصلب الشرايين.

قال الدكتور فرانك هو ، رئيس قسم التغذية في جامعة هارفارد T. مدرسة تشان للصحة العامة:" توصلت الدراسة إلى أن استبدال منتجات الألبان كاملة الدسم بزيت الزيتون قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض والوفاة".

وقال الباحث هو جين تاو ان "الفارق بين النظامين كبير جدا وقد تكون لذلك عواقب طويلة المدى على أمراض القلب والأوعية الدموية".

ووجدت الدراسة أنه في حين أن كلا النظامين خفضا الدهون الثلاثية، فإن نظام كيتو الغذائي كان له تأثير أكبر، ومع ذلك ، قال هو جين تاو إن خفض الدهون الثلاثية ليس بنفس أهمية ارتفاع الكوليسترول الضار.

وأوضح: "ارتفاع الكوليسترول الضار هو عامل خطر أقوى وأهم بكثير لأمراض القلب والأوعية الدموية من مستويات الدهون الثلاثية". "لذا في حين أن كلا الجانبين كانا فعالين للغاية في السيطرة على نسبة السكر في الدم على المدى القصير، أعتقد أن القضية الرئيسية هي الآثار طويلة المدى المحتملة لحمية الكيتو على أمراض القلب والأوعية الدموية."

يقول مؤيدو الكيتو إن الكيتو يحقق نجاحا سريعا في إنقاص الوزن عن طريق وضع الناس في الحالة الكيتونية، وهي حالة يبدأ فيها الجسم في حرق الدهون المخزنة كوقود، ولكن للوصول إلى الحالة الكيتونية، يتم تقليل الكربوهيدرات بشكل كبير إلى 20 إلى 50 غراما في اليوم"يبلغ حجم كوب الأرز المطبوخ حوالي 50 غراما" ويؤدي تناول الكربوهيدرات الإضافية إلى إخراجك من الحالة الكيتونية.

قال هو:" إن النظام الغذائي اليومي للأمريكيين يتكون من 50٪ من الكربوهيدرات، لذا فإن تقليل هذا المدخول إلى أقل من 50 غراما يعد انخفاضًا كبيرا، ومن الصعب على الناس الحفاظ عليه".

غالبا ما ينظر الناس إلى الكيتو على أنه نظام غذائي "للحوم" ويملؤون أطباقهم بمشتقات الألبان كاملة الدسم والنقانق ولحم الخنزير المقدد واللحوم الأخرى بالدهون المشبعة، وكلها يمكن أن تسهم في الالتهابات والأمراض المزمنة.

قال مؤلف الدراسة كريستوفر جاردنر ، أستاذ الطب في مركز ستانفورد للأبحاث الوقائية ، إن الدراسة استخدمت "نظاما غذائيا جيد الكيتون، والذي حد من تناول البروتين بكميات كبيرة وشدد على الخضراوات غير النشوية".

واضاف جاردنر:"حاولت أن أعطي كل نظام غذائي أفضل فرصة لم أحاول أن أجعله نوعا من الكيتو السيء ومتوسطيا جيدا أو متوسطيا سيئا وكيتوا جيدا".

يحظر نظام كيتو الغذائي أي الحبوب والبقوليات والفواكه باستثناء حفنة من التوت، إلا أن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​تؤكد على تعبئة طبقك بالفواكه والخضروات والفاصوليا والعدس والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.

قال أستاذ مساعد سريري للطب في كلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك. لم يشارك في الدراسة، الدكتور شيفام جوشي :"بالإضافة إلى ارتفاع الكوليسترول السيئ، فإن الأشخاص في مرحلة الكيتو لديهم انخفاض في تناول الثيامين، والفيتامينات B6، C ، و D،و E ، والفوسفور بالإضافة إلى كمية قليلة جدا من الألياف".

وأضاف: "تتمتع الحبوب الكاملة والفواكه بفوائد صحية إيجابية، كما أن استبعادها من مجموعة الكيتو يثير بعض القلق بشأن الآثار الصحية طويلة المدى، بالإضافة إلى ذلك قال: "يجد الكثير من الناس أن الالتزام طويل الأمد بنظام كيتو الغذائي أمر صعب".

ووجدت الدراسة أن معظم الناس توقفوا عن نظام كيتو الغذائي بعد انتهاء البحث.

قال جاردنر: "لقد سلموا كيتو إلى منزلهم، كان لديهم مرشد صحي يساعدهم، ومع ذلك، فإن معظم الناس توقفوا عن اتباع نظام كيتو الغذائي على الفور تقريبا (عندما انتهى هذا الجزء من الدراسة)، في حين أن العديد من أولئك الذين يتبعون حمية البحر الأبيض المتوسط ​​كانوا لا يزالون يأكلون بهذه الطريقة عندما انتهت الدراسة".

ما هي الرسالة الرئيسية للدراسة؟

وقال جو هو: "الرسالة رقم 1 بالنسبة لي هي أن التقييد الشديد لبعض الكربوهيدرات الصحية ليس ضروريا لتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم وصحة التمثيل الغذائي للقلب، يمكنك اتباع نظام غذائي متوسطي صحي أو نظام غذائي معتدل منخفض الكربوهيدرات أو نظام غذائي نباتي صحي للغاية،هناك خيارات مختلفة للأشخاص الذين لديهم تفضيلات غذائية مختلفة.

المصدر: CNN