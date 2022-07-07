روسيا.. ابتكار مستحضر لاستعادة الدماغ بعد الجلطة الدماغية

أعلن المكتب الإعلامي لجامعة بيلغورود الوطنية للبحوث، أن علماء كلية الصيدلة ابتكروا مستحضرا يساعد على استعادة الدماغ بعد الجلطة ويسرع في تحسن الحالة الصحية.



وجاء في بيان المكتب، "ابتكر علماء كلية الصيدلة عقارا لاستعادة الدماغ بعد الإصابة بالجلطة الدماغية. وللعقار الجديد مجموعة واسعة من التأثيرات الدوائية ويوفر تحسنا سريريا واضحا أسرع مرتين من نظائره المستخدمة حاليا".

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ويشير ميخائيل بوكروفسكي، رئيس معهد البحوث الصيدلانية للنظم الحية في الجامعة، إلى أن الباحثين ابتكروا مادة كيميائية تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ولها خصائص مضادة لتلف الأوعية الدموية الناتج عن الجلطة الدماغية النزفية. وقد اختبرت فعالية هذا العقار في تجارب على الحيوانات المخبرية.

ويقول، "ظهر في اليوم الثالث للتجربة تراجع كبير في الأعراض العصبية. وفي اليوم السابع ساعد العلاج باستخدام العقار الجديد على استعادة كبيرة لقوة عضلات الأطراف وإيقاظ النشاط العام لحيوانات التجارب. بالإضافة إلى ذلك ، تمكنا من إثبات أن العقار يقلل من خطر الموت في الفئران بأكثر من ثلاث مرات في حالة الجلطة الدماغية النزفية".

المصدر: tass