كشف الدكتور زاور شوغايف، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية عواقب الجلطة الدماغية التي لا رجعة فيها.





ويشير الأخصائي في مقابلة مع موقع صحيفة "فيتشيرنايا موسكفا"، إلى أن الجلطة الدماغية هي من الأسباب الرئيسية للوفاة، حيث يبقى على قيد الحياة عدد قليل من الأشخاص الذين يصابون بالجلطة الدماغية، يعودون لاحقا إلى حياتهم الطبيعية.

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ويقول، "حتى الجلطة الدماغية الصغيرة، لا تمر دون عواقب وخيمة. كما أن الشخص الذي تعرض لها، سيصاب بها ثانية. وتنتهي كل جلطة دماغية ثالثة بالموت.

ومن عواقب الجلطة الدماغية، اضطراب الدورة الدموية في الدماغ، ومحدودية القدرات البدنية والفكرية. كما لا يمكن للمصاب بالجلطة الدماغية التحدث بصورة طبيعية وواضحة وتتوقف أطرفه السفلى والعليا عن الانصياع".

وينصح الخبير، بعدم انتظار ظهور الأعراض التي تسبق الجلطة الدماغية، والخضوع بصورة دورية للفحوص الطبية لتجنب هذه العواقب.

المصدر: نوفوستي