أمريكي يخفف وزنه 122 كغ بفضل تغيير عاداته وممارسة الرياضة

تمكن رجل أمريكي وزنه 244 كيلوغراما من تخفيف نصف وزنه، بعد تخليه عن عاداته السيئة وممارسة الرياضة، ليصل وزنه إلى 122 كيلوغراما.

ووفق ما ذكره موقع Kron 4، زاد وزن جيف برينكر البالغ من العمر 57 عاما من ميسوري بسبب العادات والعمل. ومن عام 2005 إلى عام 2015، امتلك هو وزوجته السابقة شركة شواء وتزويد المناسبات بالطعام. وخلال هذا الوقت، زاد وزن الأمريكي بشدة، ليبلغ 244 كيلوغرام.

وفي عام 2016، قرر الرجل الخضوع لعملية تكميم المعدة، والتي ساعدت في التخلص من بعض الأرطال الزائدة، ولكن عاد الوزن بعد ذلك. وقبل عام، أصرّت سامانثا ابنة الرجل على ضرورة إنقاص وزنه. وقال برينكر: "بعد عدة محادثات كهذه، أدركت أنه لا بد من القيام بشيء ما".

وقرر الرجل تغيير أسلوب حياته، و"التخلص فورا من العادات السيئة فجأة"، وأوضح: "حاولت عدة مرات القيام بذلك، التسجيل في بعض البرامج، لكنني في كل مرة كنت أخفق فيها. كنت بحاجة إلى تغيير طريقة تفكيري والبدء في تناول كميات أقل".

وقام برينكر بخفض قيمة الطاقة في النظام الغذائي إلى 1200 سعرة حرارية في اليوم وتخلى عن السكر تمامًا. وأضاف: "كنت أحب الحلويات. لذا فقد تخليت عن السكر وتوقفت عن إضافته إلى قهوتي. كما توقفت عن تناول الكربوهيدرات البسيطة مثل الخبز الأبيض".

وبدأ الرجل يأكل خمس مرات في اليوم ويزور صالة الألعاب الرياضية، ويقضي ساعة في صالة الألعاب الرياضية كل صباح، ويمارس الرياضة على دراجة ثابتة ويمارس الرياضة بأوزان خفيفة. ولاحقا، زاد الأمريكي مدة التدريب إلى ساعة ونصف، وبلغ عدد السعرات الحرارية المستهلكة يوميا 1600.

وفي النهاية، تمكن من إنقاص وزنه إلى 122 كغم. ونقص محيط خصره من 152 سم إلى 106 سم.

المصدر: kron4