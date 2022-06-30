مشروب مثالي لتخفيض مستوى السكر في الدم

كشف بعض العلماء ما هوالمشروب المثالي لتخفيض مستوى السكر المرتفع في الدم.

إقرأ المزيد



ويشير موقع Diabetes.co.uk البريطاني، إلى أن مياه الشرب الاعتيادية هي أكثر فعالية في إخراج السكر الزائد من الجسم، وذلك "لأن الماء لا يحتوي على كربوهيدرات أو سعرات حرارية. أي أنه مشروب مثالي للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري".

ولفت الموقع إلى أنه وفقا لنتائج الدراسات العلمية، يحتاج جسم المصاب بمرض السكري، إلى كمية كبيرة من السوائل، لأن الكلى تحاول إخراج السكر الزائد من الجسم. والماء في هذه الحالة هو أفضل مساعد لإخراج الغلوكوز من الجسم بطريقة طبيعية.

ويضيف: "كما أن مستوى السكر المرتفع يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجسم. لذلك ينصح الأطباء كافة المصابين بالسكري بتناول ثمانية أكواب من الماء يوميا".

المصدر: نوفوستي