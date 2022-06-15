طبيب روسي يوضح مخاطر نقص الماء في الجسم

أعلن الدكتور أوليغ إيريشكين، أخصائي الغدد الصماء والتغذية، أن نقص الماء في الجسم، يمكن أن يؤدي إلى عواقب صحية سلبية.





ويشير الأخصائي في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن هناك علامات يجب الانتباه لها لتجنب الجفاف. أي من الضروري مراقبة التوازن المائي في الجسم في جميع الأعمار، وخاصة عند التقدم بالعمر.

ويقول، "نشعر جيدا في عمر الشباب بنقص الماء في الجسم، ولكن مع التقدم بالعمر يقل شعور الإنسان بهذا النقص. لذلك على كبار السن الاهتمام بالتوازن المائي وهذا يشمل كل من تجاوز عمره 65 عاما".

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ويضيف، يؤدي نقص الماء في الجسم إلى زيادة خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية، لأن الجفاف يسبب زيادة في تخثر الدم ، وهذا يعني أن على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الانتباه إلى توازن الماء في أجسامهم.

ويشير الأخصائي، إلى أنه من علامات نقص الماء في الجسم - التعب والضعف والصداع. كما يمكن تحديد نقص الماء في الجسم من لون البول.

ويقول، "التعب والضعف والصداع والشعور بالضيق هي من علامات الجفاف. كما أنه كلما كان لون البول داكنا، كان الجفاف أكثر وضوحا ، فإذا كان لون البول بلون القش، فإنه يشير إلى أن كل شيء على ما يرام".

ويضيف، لتعويض نقص الماء في الجسم يمكن بتناول أي مشروب مثل الشاي والعصائر. ولكن يجب الأخذ بالاعتبار احتواء العصائر على نسبة عالية من السكر، أي أن هذا الخيار ليس الأفضل، خاصة إذا كان الشخص يعاني من السكري أو السمنة. وإذا أراد الشخص شرب القهوة، فعليه الانتباه إلى أنها مدرة للبول، لذلك يجب تناول كوب من الماء مع فنجان القهوة.

ووفقا له لدرجة حرارة الماء الذي نشربه أهمية أيضا. فالماء البارد يمتصه الجسم ببطء، في حين يمتص الماء الدافئ بسرعة. لذلك من الأفضل شرب الماء بدرجة حرارة الغرفة.

المصدر: نوفوستي