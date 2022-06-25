الخفقان قد يكون من أعراض مرض مميت

أعلن الدكتور سولومون غامبورغ، أخصائي الأورام في جامعة كاليفورنيا، أن الخفقان قد يشير إلى الإصابة بسرطان الرئة.

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وتشير Express البريطانية، إلى أنه وفقا للأخصائي، يمكن أن يشير الخفقان إلى تطور مبكر لسرطان الرئة.

ويقول، "يظهر تسارع ضربات القلب عند بعض الأشخاص عندما تضغط الرئتان على القلب. كما يمكن أن يعانوا من سعال مستمر وضيق التنفس، وينخفض وزنهم من دون مبرر".

ويضيف، مع مرور الوقت يضاف لهذه الأعراض الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية. ونادرا ما يكون تسارع ضربات القلب من أعراض سرطان الرئة. لذلك يجب إيلاء اهتمام خاص بالعلامات التالية، التي يمكن أيضا أن تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة: سعال يستمر فترة طويلة، ظهور الدم في البلغم، ألم عند التنفس، وضيق تنفس دائم وفقدان وزن غير مبرر.

ويضيف الأخصائي، الطريقة الرئيسية في تشخيص سرطان الرئة هي التصوير المقطعي للصدر. لذلك من الأفضل الخضوع للفحص سنويا.

المصدر: نوفوستي