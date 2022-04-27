طبيبة روسية تكشف علامات الخطر في معدل ضربات القلب

كشفت الدكتورة آسيات خاتشيروفا، أخصائية أمراض القلب، سبب تسارع نبضات القلب ومتى يجب استشارة الطبيب.





وتشير الأخصائية في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن نبض الشخص السليم في حالة الهدوء هو 55-90 ضربة في الدقيقة. وتسارع ضربات القلب قد يكون حالة طبيعية عند ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وقد يكون حالة مرضية.

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وتقول، "تختلف حالات تسرع ضربات القلب. فهناك تسرع القلب الجيبي، وهذا مجرد رد فعل فسيولوجي. فمثلا، عندما يجري الشخص أو يصاب بالتوتر، يطلق مادة الكاتيكولامينات، التي تزيد من معدل ضربات القلب. وعادة ما يتراوح بين 90 و 120 نبضة في الدقيقة. ويعتبر هذا تسرع قلب صحي نسبيًا. وفي مثل هذه الحالة، يحتاج الشخص إلى الهدوء، وأخذ نفس عميق، وشرب شاي النعناع".

وتضيف، ولكن في حال استمر ارتفاع معدل ضربات القلب حتى في حالة الهدوء والراحة، أو في حالة ارتفاع معدل ضربات القلب دون سبب واضح ومن ثم عودتها إلى المعدل الطبيعي، يجب استشارة الطبيب الأخصائي

وتقول، "إذا زادت ضربات القلب في حالة الراحة عن 120 ضربة في الدقيقة، أو يعاني الشخص من نوبات عدم انتظام ضربات القلب، أي عندما يشعر الشخص بالخفقان من دون مبرر، ثم يهدأ فجأة، يجب استشارة الطبيب. وقد يكون هذا رد فعل الشخص لشيء ما، أو ظاهرة وراثية، أو مرض ما. مثل فرط نشاط الغدة الدرقية".

وتضيف، "يشعر الشخص في بعض الأحيان بنوبات تسرع ضربات القلب، ويشير تخطيط القلب، إلى الرجفان الأذيني، وهذا مرض خطير يهدد الحياة. وتظهر هذه الحالة عندما يعطي الأذينان نبضات أكثر بكثير مما يمكن أن يتحمله البطينان. وفي هذه الحالة يحصل انقطاع في نبض القلب، نتيجة عدم انقباض الأذينان بشكل صحيح. ويمكن علاج هذا الحالة إذا تم تشخيصها مبكرا".

المصدر: نوفوستي