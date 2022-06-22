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غيتسبورغ يقيم إمكانية إنتاج فيروس مشابه لـ "كوفيد-19"

الصحة

غيتسبورغ يقيم إمكانية إنتاج فيروس مشابه لـ
Gettyimages.ru Cavan Images
صورة تعبيرية
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أعلن ألكسندر غينسبورغ مدير مركز "غاماليا" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أنه لا يمكن تمييز الفيروس المنتج في المختبر الشبيه بالفيروس التاجي المستجد عن الفيروس الطبيعي.

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ويشير غيتسبورغ في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه يمكن إنشاء فيروس في المختبر مماثل للفيروس التاجي المستجد، بيد أن تمييزه عن الفيروس الطبيعي غير ممكن، إلا في حالة واحدة وهي اعتراف الجهة التي أنتجته. لأن التقنيات والأجهزة الحالية تسمح بذلك.

ويضيف، لذلك لا يمكن تحديد ما إذا كان منشأ الفيروس التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" طبيعيا أم في أنتج المختبر.

ويقول، "الاعتراف فقط، يمكن أن يكشف هذه الحقيقة. ولكن ليست لدينا إلى الآن معلومات تؤكد على أن هذا الفيروس أنتج في المختبر".

المصدر: نوفوستي

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