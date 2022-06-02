عالم روسي يقيّم احتمال ظهور سلالات خطيرة لفيروس جدري القردة

يعتبر أخصائي الفيروسات الروسي والباحث في مركز "غاماليا" للبيولوجيا المجهرية، أناتولي ألشتاين، أن احتمال ظهور طفرة خطيرة لجدري القردة ضعيف جدا.

وقال: "هناك احتمال ضعيف لظهور متحور خطير من جدري القردة وارتفاع سرعة تفشيه، ويتعلق ذلك بطبيعة الفيروس الاحيائية".

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وأِشار إلى أن أعراضا واضحة للمرض تسمح بكشف مَن يحملونه ينشرونه وعزلهم. ومن غير المتوقع ظهور طفرات للفيروس وارتفاع سرعة تفشيه.

ونقل موقع "لينتا. رو" عن ألشتاين قوله إن:"فيروس جدري القردة ليس شديد العدوى وخاصة عندما ينتقل من شخص إلى آخر ولن يموت أحد، وسيكون كل شيء على ما يرام".

يذكر أن، ناتاليا بشينيشنايا، الأستاذة ونائبة مدير العمل السريري والتحليلي بمعهد البحوث العلمية التابع لهيئة "روس بوتريب نادزور"(الرقابة على حقوق المستهلكين) قالت إن فترة الإصابة بجدري القردة لا تزيد عن 4 أسابيع. وحسب الأستاذة فإن جدري القردة هو مرض نادر إلى حد ما. وبين أعراضه الحمى والتسمم وتضخم الغدد الليمفاوية، مع انتشار طفح جلدي لاحقا.

المصدر: لايف