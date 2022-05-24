اكتشف عقار فعال في القضاء على فيروس جدري القردة

كشف فريق من الباحثين عن نجاح أطباء في المملكة المتحدة بعلاج حالة واحدة من حالات عدوى جدري القردة، وذلك باستخدام عقار تيكومفيريمات (tecomvirimat)، وهو عقار بشري للجدري.

ونشرت مجلة لانسيت نتائج بحوث العلماء في مقال قال فيه هيو أدلر، الباحث في الجامعة: "بينما يحاول زملاؤنا الكشف عن جذور تفشي مرض جدري القردة وكيفية انتشار الفيروس، فإننا مهتمون بالعقاقير المضادة للفيروسات التي ربما تم استخدامها في الماضي لمكافحة هذا المرض".

وللحصول على مثل هذه المعلومات، قام أدلر وزملاؤه بتحليل البيانات التي تم جمعها على مدى السنوات الخمس الماضية من قبل مراكز متخصصة لدراسة الأمراض المعدية الخطيرة في جميع مناطق المملكة المتحدة. وفي المجموع، سجل متخصصون من هذه المراكز سبع حالات إصابة بفيروس جدري القردة بين عامي 2018 و2021.

وأظهر التحليل اللاحق لسجلات الحالة أن الأطباء المعالجين حاولوا علاج المرض بعقارين من الأدوية المضادة للفيروسات، برينكيدوفوفير وتيكومفيريمات. وتم إنشاء الأول لمكافحة "جدري الماء"، والثاني هو أول دواء في العالم يمكنه قمع تكاثر فيروس الجدري البشري.

وكما أظهرت الملاحظات اللاحقة، لم يجلب برينكيدوفوفير ارتياحا واضحا للمرضى. في الوقت نفسه، أدى تناوله إلى زيادة الحمل على الكبد بشكل ملحوظ، ولهذا السبب توقف العلاج. في المقابل، لم يسبب تيكومفيريمات آثارا جانبية، كما أنه أدى إلى تحسين الرفاهية والتعافي السريع للمريض الذي تلقى هذا الدواء.

وتشير نتائج المراقبة هذه، وفقا لأدلر وزملائه، إلى إمكانية استخدام هذا الدواء لمكافحة فيروس جدري القردة. ويعرب العلماء عن أملهم في أن التجارب والملاحظات اللاحقة ستؤكد هذه الفرضية.

المصدر: لانسيت