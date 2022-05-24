"موديرنا" تعلن إجراء دراسات ما قبل السريرية على لقاح جدري القردة

أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية أنها تجري دراسات ما قبل السريرية على لقاحات محتملة ضد جدري القردة.

وكتبت "موديرنا" في تغريدة على تويتر "تأكيدا على هذا الالتزام، وبما أن جدري القردة له أهمية عالمية في مجال الصحة العامة كما حددتها منظمة الصحة العالمية، نحن نبحث في اللقاحات المحتملة لجدري القردة على المستوى قبل السريري".

وذكرت أنه "في مارس 2022، أعلنا عن التزامنا بتطوير البرامج بحلول عام 2025 ضد مسببات الأمراض التي تشكل تهديدا للصحة العامة".

Underscoring this commitment, and as #monkeypox is of global public health importance as identified by the @WHO, we are investigating potential monkeypox vaccines at a preclinical level. pic.twitter.com/4VfLrxybNn — Moderna (@moderna_tx) May 23, 2022

يذكر أن جدري القردة هو عدوى فيروسية نادرة تنتقل أيضا بين البشر. عادة ما تكون حالة خفيفة ويتعافى معظم الناس في غضون أسابيع قليلة، ولكن يمكن أن تحدث مضاعفات بالنسبة للبعض.

وتشمل الأعراض الأولية لجدري القردة الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق.

كما قد يظهر الطفح الجلدي، وغالبا ما يبدأ على الوجه ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم. يتغير الطفح الجلدي ويمر بمراحل مختلفة قبل أن يتشكل في النهاية قشرة تسقط لاحقا.

المصدر: RT