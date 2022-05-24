طبيب روسي يحذر من مخاطر التصوير المقطعي الكمبيوتري

أعلن الطبيب الروسي ومقدم البرامج التلفزيونية المعروف، ألكسندر مياسنيكوف أن التصوير المقطعي الكمبيوتري قد يسبب الإصابة بمرض السرطان.

وحذر الطبيب من مخاطر الإصابة بسرطان الرئة نتيجة الخضوع لدورات عديدة من التصوير المقطعي الكمبيوتري، وذلك في برنامج" ما هو المهم" التلفزيوني الذي بثته "قناة "روسيا – 1" والذي يمكن مشاهدته على منصة "سموتريم" الإلكترونية التابعة للقناة.

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وحسب الطبيب فإن الأشعة السينية لا يمكن أن تكتشف في بعض الأحيان سرطان الرئة، ولهذا السبب فإن الأطباء ينصحون المرضى في بعض الأحوال الخضوع لفحوصات التصوير المقطعي الكمبيوتري. وقال: "لا يمكننا إجراء فحوصات مقطعية لكل مريض من أجل الكشف عن سرطان الرئة، لأن التصوير المقطعي الكمبيوتري بحد ذاته هو إشعاع".

وأشار الطبيب إلى أن 1.5-2٪ من كل حالات سرطان الرئة ناتجة عن سوء استخدام الأشعة المقطعية. وأوضح أن من بين 100 شخص تم تشخيص إصابتهم بالسرطان، أصيب اثنان بهذا المرض لأنهما خضعا مرة واحدة للتصوير المقطعي الكمبيوتري، ثم عادا إلى هذا الفحص الطبي أكثر من مرة.

المصدر: لينتا. رو