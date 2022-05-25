أثار جانبية مدهشة لتناول الذرة

يؤكد خبراء التغذية على أهمية إضافة الذرة إلى الوجبات اليومية، لاحتوائها على مغذيات أساسية يعتمد عليها في الأنظمة الغذائية العالمية.

للذرة فوائد عديدة ذكرها الخبراء والأطباء منها:

خفض نسبة الكوليسترول في الدم

وجدت دراسة نشرت عام 2018 في مجلة التغذية أنه من بين مجموعة من 25 بالغا يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول، فإن تناول أربع ملاعق كبيرة من زيت الذرة يوميا خفض مستويات الكوليسترول بنسب أكبر من أولئك الذين تناولوا كمية مكافئة من زيت جوز الهند.

تقليل خطر الإصابة بمرض السكري

بحسب الخبراء يمكن أن يكون القليل من الذرة الأرجواني في قائمتك هو المفتاح للحفاظ على مرض السكري والمضاعفات المرتبطة به. وجدت دراسة في المختبر عام 2018 نُشرت في PLOS One أن أصباغ الأنثوسيانين الموجودة في الذرة الأرجواني كانت مرتبطة بتحسين امتصاص الجلوكوز وزيادة إفراز الأنسولين، بالإضافة إلى تنشيط مستقبل الأحماض الدهنية الحرة والجلوكوكيناز، وهما واسمان بيولوجيان مرتبطان بانخفاض في مخاطر مرض السكري.

تحسين عملية الهضم

وجدت دراسة نشرت عام 2013 في مجلة التغذية أن استهلاك بوليديكستروز وألياف الذرة القابلة للذوبان، وهما نوعان من الألياف الموجودة في الذرة، كان مرتبطا بزيادة إنتاج البراز بشكل متكرر.

تحسين بكتيريا الأمعاء.

يعد التوازن الصحي لبكتيريا الأمعاء أمرا ضروريا ليس فقط للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، ولكن أيضا لتعزيز صحة الجسم بالكامل، حيث أن ما يقرب من 70 بالمائة من جهاز المناعة في الجسم يقع داخل القناة الهضمية بحسب الخبراء.

وجدت دراسة أجريت عام 2016 ونشرت في PLOS One أن ألياف الذرة القابلة للذوبان لها تأثير حيوي، مما يزيد من كمية البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي لموضوعات الدراسة.

إعطاء الشعور بالشبع

صنفت دراسة نُشرت في المجلة الأوروبية للتغذية الفشار على أنه يحتوي على مؤشر شبع بنسبة 154 ٪، باستخدام الخبز الأبيض كمقارنة أساسية مع مؤشر الشبع بنسبة 100 ٪، ووجدت دراسة نشرت عام 2012 في مجلة Nutrition Journal أن الفشار قليل الدسم كان أكثر إشباعا من رقائق البطاطس عالية الدسم.

المصدر : eatthis