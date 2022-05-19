طرق مبتكرة للتخلي عن شرب القهوة

أعلنت الدكتورة آنا ميليخينا، أخصائية التغذية الروسية، أن وجبة الفطور الساخنة والحفاظ على التوازن المائي يساعدان في "الإقلاع" عن شرب القهوة.





وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن اليقظة بعد شرب القهوة، هي عادة مكتسبة مع مرور الوقت، أي ليست مرتبطة دائما بتأثير الكافيين. لذلك يمكن أن تكون التمارين الرياضية بعد الاستيقاظ صباحا بديلا عن فنجان القهوة.

وتقول، "تزيد التمارين الرياضية المختلفة وأنواع أخرى من النشاط البدني من ضربات القلب، ما يؤدي إلى الشعور بالنشاط والقوة. ومن أجل ذلك يكفي ممارسة التمارين الرياضية 3-5 دقائق فقط".

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ووفقا لها، الطريقة الثانية للاستيقاظ من دون القهوة، هي الاستحمام المتباين. عن طريق تدريب الجهاز العصبي السمبثاوي والباراسمبثاوي، حيث أن تناوب الماء الساخن والبارد، يزيل النعاس ويعطي الشعور بالبهجة. وطريقة أخرى هي وجبة فطور دافئة ولذيذة وصحية.

وتقول، "يفضل أن لا يكون الفطور حلوا. لأن السكر في الصباح يخفض من قدرة العمل. لذلك يجب أن تتكون وجبة الفطور من البروتينات (البيض، والجبنة وجبن القريشة واللحم والسمك والبقوليات)، وكربوهيدرات معقدة (حبوب وخبز الحبوب الكاملة) والفواكه أو الخضروات كمصدر للألياف الغذائية، حيث توفر وجبة الفطور الصحيحة حيوية ونشاط طوال اليوم".

وتشير الخبيرة إلى أن كمية السوائل تؤثر في الأداء. لذلك تنصح بأن يبدأ الشخص يومه بكوب من الماء والاحتفاظ على التوازن المائي طوال اليوم.

و تعتقد الخبيرة أن كل شخص يمكنه أن يخلق لنفسه إحساسًا بالبهجة، حيث تساعد الممارسات النفسية مثل التأمل في ذلك.

وتقول، "هناك تأملات ليس فقط للتهدئة وعلاج الأرق. هناك أيضًا ممارسات خاصة تهدف إلى اكتساب القوة ورفع الكفاءة وتحسين المزاج العاطفي ليوم مثمر".

وتنصح الخبيرة الأشخاص الذين عليهم لأسباب صحية تقليل استهلاك القهوة، بتقليل استهلاكها تدريجياً.

المصدر: نوفوستي