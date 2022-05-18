أمراض خطيرة قد تكون مرتبطة بتشنج العضلات

أعلن الدكتور غينادي جدانوف، أخصائي طب الأعصاب، أن التشنجات يمكن أن تشير إلى أمراض القلب والكلى.

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ويشير الأخصائي في حديث لصحيفة "فيتشيرنايا موسكفا"، إلى أن أي شخص يمكن أن يتعرض إلى التشنجات بغض النظر عن جنسه وعمره، بيد أن نوبات التشنجات تلاحظ لدى الأشخاص الذين عمرهم فوق 65 عاما هم أكثر من غيرهم.

ويقول، "كقاعدة، تظهر التشنجات في فترة الليل قبل النوم أو في الصباح بعد الاستيقاظ وتستمر من بضع ثواني إلى بضع دقائق. ولكن يمكن أن يستمر الألم وعدم الراحة عدة ساعات أو حتى أيام بعد ذلك. وقد تحصل التشنجات في أي مكان من الجسم، ولكن عادة تحصل في عضلات الساقين واليدين وفي جدار البطن الأمامي وفي العضلات بين الأضلاع".

ويشير الأخصائي، إلى أن التشنجات قد تكون ناجمة عن العمليات الفسيولوجية التي تحدث في العضلات نتيجة للجفاف، وانخفاض حرارة الجسم، وتناول الأطعمة المالحة، والحمل الزائد للعضلات، وبقاء الجسم فترة طويلة في وضع غير مريح، وارتداء أحذية غير ملائمة أو القدم المسطحة، ونقص الفيتامينات و المعادن في الجسم، والإفراط في تناول الكحول، والتدخين أو التسمم.

ويضيف، ولكن يمكن أن تشير التشنجات إلى أمراض خطيرة مثل:-

- مرض الدوالي وتصلب شرايين الأطراف السفلى؛

- اضطراب عمل القلب؛

- أمراض الغدة الدرقية؛

- أمراض الكلى؛

- أمراض معدية؛

- السمنة؛

وينصح الأخصائي بمسك أصابع القدم عندما تحصل التشنجات في الساق، بكلتا اليدين وسحبها بقوة نحو نفسك. بهذه الطريقة يمكن التخلص من تشنجات الأصابع وعضلة الساق. كما يمكن قرص أو وخز العضلة المتشنجة أو تدليكها. وبعد إزالة التشنج يجب الاستلقاء مع رفع الساقين لضمان تدفق الدم وتقليل خطر تكرار التشنجات.

ويضيف، للوقاية من التشنجات، يجب ممارسة نشاط بدني خفيف بصورة منتظمة والالتزام بنظام العمل والراحة واتباع نظام غذائي صحي وصحيح غني بالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، والامتناع عن تناول الأطعمة الحارة والدهنية والحلوة والمالحة جدا. وكذلك عمل تدليك بصورة دورية وارتداء أحذية ملائمة ومريحة.

المصدر: نوفوستي