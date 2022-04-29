هل النظام الغذائي النباتي صحي؟

يستبعد النظام الغذائي النباتي المنتجات الحيوانية تماما، ما يعني عدم تناول اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان مثل البيض والجبن.

وبينما يقلق الكثير من الناس بشأن عدم قدرتهم على الحصول على ما يكفي من البروتين إذا تحولوا إلى نظام غذائي نباتي، ستجد أن أفضل مساحيق البروتين النباتي يمكن أن تساعدك في الحصول على البروتين الذي تحتاجه.

ولكن، بغض النظر عن متطلبات البروتين، فإن أهم شيء يجب ملاحظته إذا كنت تفكر في الانتقال إلى نظام غذائي نباتي هو مدى اعتماده الصحي إلى حد كبير على الأطعمة التي تختارها. ويمكن أن تكون بعض الأنظمة الغذائية النباتية صحية للغاية لأنها تستند في أنظمتها الغذائية إلى الأطعمة النباتية بما في ذلك الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات.

ومع ذلك، تماما مثل الأطعمة غير النباتية، هناك شيء مثل الوجبات السريعة النباتية، حيث غالبا ما تحتوي بدائل اللحوم والأطعمة المصنعة على نسبة عالية من السكر والدهون المشبعة. وهناك أيضا قلق بشأن التأكد من أن نظامك الغذائي يوفر لك الأنواع الصحيحة من العناصر الغذائية، بما في ذلك الحديد والبروتين وB12، والتي لا يمكن العثور عليها في الأطعمة النباتية.

ومع ذلك، يمكن أن يكون النظام الغذائي النباتي صحيا بالفعل إذا تم بشكل صحيح. وفي هذه المقالة، نكتشف كيف يمكنك الحفاظ على صحتك في نظام غذائي نباتي إذا قررت أنه المسار الصحيح لك.

ما هو النظام الغذائي النباتي؟

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سواء كنت ستصبح نباتيا مؤقتا أو ترغب في التغيير إلى نظام غذائي نباتي للأبد، فأن تصبح نباتيا يمكن أن يكون مفيدا لصحتك وكوكب الأرض. ومع ذلك، فإن النظام الغذائي النباتي ليس دائما صحيا ويعتمد إلى حد كبير على الفرد وكيفية تخطيط وجباته. ويختلف النظام الغذائي النباتي أيضا عن النظام الغذائي النباتي البحت.

وتميل النظم الغذائية النباتية للمبتدئين إلى التركيز بشدة على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور ولكنها تسمح ببعض المرونة. وتعتبر هذه الأنظمة الغذائية رائعة لتقليل تناول اللحوم ولكن ليس عليك التخلي عن اللحوم أو المنتجات الحيوانية تماما. ويستبعد النظام الغذائي النباتي اللحوم وليس منتجات الألبان، ما يعني أنه يمكن للنباتيين الحصول على المزيد من العناصر الغذائية الأساسية، مثل البروتين والكالسيوم، من خلال الأطعمة مثل البيض والجبن.

ومن ناحية أخرى، تعتمد الأنظمة الغذائية النباتية على التخلي عن جميع المنتجات الحيوانية. لذلك فهي تقطع اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان، بما في ذلك الجبن والحليب. ومع ذلك، على عكس النظام الغذائي النباتي، لن يقطع النباتيون بالضرورة الأطعمة المصنعة - والتي قد تحتوي على نسبة عالية من السكريات والدهون المشبعة.

هل النظام الغذائي النباتي صحي؟

يمكن أن يكون لاستبعاد المنتجات الحيوانية من نظامك الغذائي فوائد هائلة لصحتك، خاصة إذا كنت تركز على تناول الأطعمة النباتية وتقليل أي أطعمة مصنعة إلى الحد الأدنى. ومع ذلك، ليست كل النظم الغذائية النباتية صحية، حيث حذر اختصاصي التغذية في هارلي ستريت، ريانون لامبرت: "بعض النظم الغذائية النباتية تنطوي على مخاطر عدم الحصول على التغذية الصحيحة من خلال تناول البروتين والفيتامينات والمعادن. ويمكن التغلب على هذه المخاطر عن طريق اختيار الأطعمة النباتية المناسبة والمكملات الغذائية عند الضرورة. أقترح عادة أن يتناول النباتيون دائما مكملات غذائية مثل فيتامين B12 واليود والحديد والكالسيوم".

وإذا كنت حريصا على اتباع نظام غذائي نباتي لفقدان الوزن، فسيسعدك أن تعرف أن اتباع نظام غذائي نباتي صحي ومتوازن يمكن أن يساعدك بالفعل على التخلص من الوزن غير المرغوب فيه، وذلك من خلال دراسة واحدة نشرت في مجلة Diabetes Care. وتبين أن أولئك الذين لم يأكلوا اللحوم لديهم مؤشر كتلة الجسم (BMI) أقل من أولئك الذين تناولوا اللحوم. ويمكن أن تشمل الفوائد الأخرى للاستغناء عن اللحوم الحد من مخاطر الإصابة بالسكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم.

ويضيف لامبرت: "إن الفوائد الغذائية لتناول المزيد من النباتات تستند إلى أدلة قوية. مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية التي توفر 30 غراما من الألياف يوميا تدعم صحة الأمعاء، بينما تعد الفاكهة والخضروات مصادر رائعة لمجموعة من الفيتامينات والمعادن".

ومع تركيز المزيد منا على عيش المزيد من الاستدامة، يمكن أن يكون قطع المنتجات الحيوانية أيضا أمرا رائعا لكوكب الأرض. ويقول لامبرت: "هذه الأنظمة الغذائية مفيدة أيضا لكوكب الأرض، ما يشير إلى أن تقليل المنتجات الحيوانية سيساعد في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري".

حتى أن تقريرا صادرا عن الأمم المتحدة في عام 2019 ذكر أن استهلاك اللحوم والألبان في العالم الغربي يؤجج الاحتباس الحراري. ويرجع ذلك إلى قيام الحيوانات بإنتاج غاز الميثان في البيئة، في حين أن إزالة الغابات من أجل تربية الماشية تؤثر أيضا عليها. وقال البحث، الذي أجراه الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ التابع للأمم المتحدة، إنه إذا استخدمنا أرضنا بشكل أكثر كفاءة، بدلا من الماشية، فيمكننا تخزين المزيد من الكربون المنبعث من البشر.

كيف تكون صحيا عند اتباع نظام غذائي نباتي

إذا كنت تتبع نظاما غذائيا نباتيا أو صديقا للنبات، كما يعتقد لامبرت، من أجل أن تكون بصحة جيدة، يجب عليك تغيير نظامك الغذائي ببطء.

ويقول: "غالبا ما يكون التغيير الصغير والتدريجي هو أفضل طريقة لتجنب أي نقص في التغذية أو الانزعاج الهضمي من الزيادة المحتملة في الألياف. جرّب استبدال المنتجات المشتقة من الحيوانات ببدائل البروتين النباتي مثل الفول والبقول والتوفو، وإدخال أنواع مختلفة من الخضروات تدريجيا في كل وجبة".

وعندما تتبع نظاما غذائيا نباتيا، فمن السهل أن تنحرف عن "البدائل النباتية" - لكن بعضها قد يحتوي على سكر وملح أكثر مما يحتاجه جسمك. تحقق من المكونات أو اطبخها طازجة حيثما أمكن ذلك.

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ويوضح لامبرت أيضا أن طريقة طهي الخضروات مناسبة لنظام غذائي نباتي صحي. الخضار المطبوخة على البخار هي أكثر تغذية بكثير من المقلية، على سبيل المثال. ولكن هناك أشياء أخرى يجب البحث عنها أيضا. والكثير من البدائل النباتية للمنتجات الحيوانية ليست متوازنة من الناحية التغذوية، وهناك أيضا العديد من الأطعمة النباتية فائقة المعالجة المتاحة وغير الصحية.

وللحصول على نظام غذائي صحي باعتباره نباتيا، سيحتاج معظمنا إلى تناول المكملات الغذائية، للحصول على كمية العناصر الغذائية التي نحتاجها. ووجدت دراسة أجراها أطباء Mayo Clinic في عام 2016 أن العناصر الغذائية المثيرة للقلق هي فيتامين الحديد والكالسيوم وفيتامين (د) وB12 والبروتين، وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

وتعتقد أخصائية التغذية تاليا بيلغريني، أن جميع النباتيين يجب أن يتناولوا المكملات الغذائية، وتقول: "يجب بالتأكيد على أي شخص يأكل نظاما غذائيا نباتيا بحتا أن يتناول المكملات - أرى بشكل أساسي نباتيين يعانون من نقص في الحديد وB12".

ويمكن العثور على الحديد في الحبوب الكاملة والخضار الورقية والبقوليات والمكسرات - لكن لا يمكنك الحصول على نفس مستويات الحديد من هذه الأطعمة كما تحصل عليها من اللحوم. والعناصر الغذائية الهامة الأخرى التي قد يفتقر إليها النباتيون هي فيتامين A والكالسيوم والبروتين، حيث يعتبر فيتامين A مهما للمناعة ووظيفة الغدة الدرقية.

كما أن الكالسيوم مهم بالطبع لحماية العظام، بينما البروتين يساعد على التئام العضلات والجلد. وتحتاج معظم النساء إلى حوالي 45 غراما من البروتين يوميا ويحتاج الرجال إلى 55 غراما يوميا - ولكن من الصعب الحصول على الكمية المناسبة من خلال نظام غذائي نباتي. وعلى سبيل المثال، يحتوي صدر الدجاج على حوالي نصف الكمية المطلوبة يوميا من البروتين، بينما يحتوي البديل النباتي على ربع الكمية التي تحتاجها فقط.

وتنصح بيلغريني النباتيين بتناول الفيتامينات المتعددة للحصول على العناصر الغذائية التي قد ينقصها نظامهم الغذائي.

المصدر: لايف ساينس