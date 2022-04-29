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أخصائية روسية تكشف عن الأطعمة التي لا ينصح بتناولها معا

الصحة

أخصائية روسية تكشف عن الأطعمة التي لا ينصح بتناولها معا
Globallookpress Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com
صورة تعبيرية
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كشفت الدكتورة مارغريتا كوروليوفا، أخصائية التغذية الروسية، ما هي المواد الغذائية التي لا ينصح بتناولها معا.

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وتنصح الخبيرة في برنامج تلفزيوني، بعدم تناول اللحوم مع البطاطس والمعكرونة. لأن تناول أطعمة بروتينية مع مواد كربوهيدراتية سريعة الهضم يسرع عملية التخمر ويبطئ امتصاص الجسم للبروتين.

وتؤكد الخبيرة، على أنه من الخطأ خلط الكحول مع المياه الغازية. لأن هذا المزيج يمكن أن يؤدي إلى الإسراع في بلوغ حالة السكر ويزيد من التسمم.

وتضيف، من الأفضل عدم إضافة أي مادة أخرى إلى مشروب القهوة.

وتقول، "لأن هذا المزج سيأخذ معادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والفوسفور من الجسم. أي أن الجسم لن يمتص المواد المعدنية الموجودة في المواد الغذائية".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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