خمس عادات بسيطة "تضيف" 10 سنوات إلى حياتك!

دمج باحثو هارفارد 30 عاما من الدراسات للكشف عن عادات نمط الحياة "البسيطة" التي يمكن أن تضيف عقدا من الحياة.

وبناء على بيانات من 78000 امرأة و44000 رجل، كانت هناك خمس طرق لتحسين طول العمر. الأولى هي "الحفاظ على نظام غذائي صحي"، والذي يمكن أن يساعد في درء ارتفاع ضغط الدم والسكري.

وقد يكون الالتزام بنظام غذائي متوازن ومغذ أمرا صعبا عندما تتداخل الحياة اليومية.

ومع ذلك، من خلال تطوير عادة الأكل الصحي، ستكون المكافآت متعددة.

كيفية اتباع نظام غذائي صحي

تشارك NHS سبع طرق عملية لاتخاذ خيارات غذائية صحية:

1. اختر أصناف الحبوب الكاملة، مثل المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل أو الأرز البني أو البطاطس.

2. تناول ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضروات.

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3. تناول الأسماك الزيتية مرتين في الأسبوع.

4. قلل من الأطعمة الدهنية، مثل الكعك والبسكويت والنقانق والزبدة والفطائر.

5. التقليل من السكريات الحرة عن طريق تجنب الحلويات والمشروبات الكحولية والمشروبات الغازية.

6. لا تضف الملح إلى طعامك.

7. اشرب ستة إلى ثمانية أكواب من السوائل يوميا، مثل الماء.

وأضافت جامعة هارفارد T.H. وكلية تشان للصحة العامة، أنه لكي تعيش لفترة أطول، يجب أن "تمارس الرياضة يوميا".

وتصف NHS التمارين بأنها "العلاج المعجزة" الذي يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر العديد من أمراض القلب إلى السرطان.

ولكي يتم احتساب النشاط، تحتاج إلى "رفع معدل ضربات القلب، والتنفس بشكل أسرع والشعور بالدفء".

وينصح الناس بشدة بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين كل أسبوع.

ولجعل هذا الهدف أكثر قابلية للإدارة، فإنه يساعد على الالتزام بتمارين لمدة 20 دقيقة يوميا.

ومن خلال ممارسة الرياضة على أساس ثابت، فإنها تؤدي بطبيعة الحال إلى العادة التالية لتحسين الحياة - الحفاظ على وزن صحي.

وأشار الباحثون إلى أن: "التحكم في الوزن يقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بالسكري وعوامل الخطر القلبية الوعائية وسرطان الثدي".

وأشارت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى أنه "يمكن أن يكون لديك مؤشر كتلة جسم صحي ولا يزال لديك دهون زائدة في البطن"، ما يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 والسكتة الدماغية".

وتشمل العادات الأخرى التي تعزز الحياة: الحد من تناول الكحول وعدم التدخين.

المصدر: إكسبريس