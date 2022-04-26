طبيبة روسية: هل يمكن لكبار السن تناول القهوة؟

أعلنت الدكتورة أولغا تكاتشوفا، كبيرة خبراء أمراض الشيخوخة في وزارة الصحة الروسية، أنه لا يوجد ما يمنع كبار السن من تناول القهوة، وحتى ارتفاع مستوى ضغط الدم لا يعتبر مانعا.

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وتقول الخبيرة، في حديث تلفزيوني،" يمكن تناول بضعة فناجين من القهوة يوميا، ولا يوجد ما يمنع ذلك، حتى ارتفاع مستوى ضغط الدم ليس مانعا. لأنه يمكن علاج ارتفاع مستوى ضغط الدم بالأدوية بصورة فعالة".

وتؤكد الخبيرة، على أنه عند ارتفاع مستوى ضغط الدم من المهم التحكم بالوزن والتقليل من استهلاك الملح بحيث لا يزيد عن خمسة غرامات في اليوم. ولكن يجب الامتناع تماما عن تناول المشروبات الكحولية والمشروبات المحلاة. لأن تناول الكحول يؤدي إلى اضطراب عمل الجهاز العصبي وارتفاع مستوى ضغط الدم واضطراب عمل القلب.

وتقول، "يمكن أن يؤدي الإفراط بتناول الكحول إلى تلف أنسجة القلب والكبد. لذلك هذه المشروبات ضارة وخاصة لكبار السن وبالذات الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي أو أمراض القلب والأوعية الدموية".

وتضيف، وأما بالنسبة للمشروبات المحلاة، فإنها لا تنصح حتى الذين في عمر الشباب بتناولها، لأنها تحتوي على كربوهيدرات سهلة الامتصاص، بالإضافة إلى أنها تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

المصدر: infozoid.ru